Премиальность показала класс

Для московского рынка премиальных жилых новостроек 2024 год стал рекордным по количеству сделок за последние пять лет. Девелоперы продали 5 тыс. квартир и апартаментов, на 43% больше, чем в 2023 году. Внушительный рост объясняется тем, что застройщики стали выводить на рынок больше проектов, учитывая, что состоятельным гражданам стало проблематично выводить капитал за рубеж, а премиальное жилье остается одним из наиболее привлекательных инструментов инвестирования внутри страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам 2024 года в Москве было заключено 5 тыс. сделок на рынке премиальных новостроек, на 43% больше год к году, следует из подсчетов агентства элитной недвижимости Whitewill. По данным «Метриум», этот показатель составил 6,2 тыс. сделок (рост на 33% год к году). В Whitewill утверждают, что продажи в премиум-классе в 2024 году стали рекордными за последние пять лет.

Такая динамика обусловлена ростом предложения в 2024 году на рынке высокобюджетного жилья, отмечает представитель ассоциации агентств элитной недвижимости AREA Майя Павлова.

В прошлом году в Москве площадь доступных для покупки премиальных лотов увеличилась на 25% год к году, до 512 тыс. кв. м, уточняют в девелоперской компании Tekta Group. Застройщики стараются как можно быстрее выводить на рынок новые объекты в связи с высоким спросом и ожидаемым ростом курса доллара, поясняет владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.

Покупатели премиальной недвижимости, ожидая подорожания такого жилья в краткосрочной перспективе, в 2024 году стремились вложить свободные средства в покупку недвижимости по текущим ценам, отмечает гендиректор ГК «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова. Средства у состоятельных россиян есть: третий год подряд из-за санкционных ограничений им сложно вкладывать деньги в зарубежные активы, при этом набор доступных инструментов для инвестирования внутри страны также невелик. Нынешние высокие ставки по банковским вкладам не всегда перекрывают риски, связанные с колебаниями курса рубля, поясняет директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Высокий спрос на дорогие новостройки предсказуемо привел к их подорожанию.

По данным Whitewill, по итогам 2024 года в этом сегменте средневзвешенная стоимость квадратного метра увеличилась на 19% год к году, до 792 тыс. руб.

На ценообразование влияет рост себестоимости строительства, связанный с удорожанием стройматериалов, логистики и рабочей силы, поясняет гендиректор BN Group Ольга Иванова. По этой причине девелоперы вынуждены предлагать покупателям гибкие условия, включая рассрочку, добавляет партнер NF Group Андрей Соловьев.

Однако заработать на сдаче премиального жилья в аренду довольно сложно, отмечает Виктор Садыгов. Сегмент не очень привлекателен с точки зрения рентного дохода в краткосрочной и среднесрочной перспективе, соглашается гендиректор «Ricci | Жилая Недвижимость» Екатерина Ломтева. Из-за высокой стоимости такое жилье сложнее сдать, а расходы арендодателя на эксплуатацию премиальной квартиры гораздо выше, чем в массовом сегменте. Кроме того, у владельцев высокобюджетного жилья могут возникнуть трудности с продажей недвижимости на вторичном рынке, считает господин Садыгов.

Высокие показатели продаж и большой объем реализованных объектов элитной недвижимости по итогам прошлого года приведет к дефициту предложения в 2025 году, прогнозирует Анна Раджабова. В связи с растущей себестоимостью строительства девелоперы вынуждены замедлить реализацию новых проектов, поясняет эксперт. Кроме того, с российского рынка ушло множество зарубежных производителей стройматериалов, а переход на импортозамещенную продукцию требует времени, заключает Елена Комиссарова.

София Мешкова