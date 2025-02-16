Володин: Вэнс на конференции в Мюнхене объективно оценил ситуацию в Европе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности представил объективную оценку происходящего в европейских странах. Американский вице-премьер в Мюнхене раскритиковал Европу за отход от «фундаментальных ценностей», которые разделяют Штаты.

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Фото: Leah Millis / Pool Photo / AP Джей Ди Вэнс

Фото: Leah Millis / Pool Photo / AP

Господин Володин выразил мнение, что участники конференции «оказались не готовы услышать правду о себе». «Все последующие заявления, сделанные главами европейских государств, показали, что Вэнс вызвал у них лишь приступ раздражения и злости»,— написал спикер Госдумы в Telegram.

По словам Вячеслава Володина, Европейский союз и его международные институты ожидают большие перемены. Этот процесс будет проходить болезненно и сопровождаться конфликтами и кризисами, добавил он.

14 февраля на конференции в Мюнхене Джей Ди Вэнс подчеркивал, что основная угроза демократии в Европе исходит не от России или Китая, а изнутри. При этом вице-премьер почти не упомянул российско-украинский конфликт и планы США по его урегулированию.

Подробнее о конференции — в материале «Ъ» «Безопасность в Мюнхене ушла в тень».