«Спарта» проиграла Судаку

Суд отказал компании «Спарта» во взыскании 11,5 млрд руб. с администрации Судака в Крыму. В эту сумму фирма оценила упущенную выгоду, которая, по ее мнению, возникла из-за действий властей. Компании принадлежит старинный теплоход «Князь Багратион» в бухте Капсель, известный также как «крымский “Титаник”». «Спарта» планировала благоустроить территорию вокруг судна, в том числе построить коттеджи и разбить парк. Но, по мнению компании, крымские власти нарушили условия договора. Сейчас администрация Судака пытается вынудить «Спарту» продать теплоход.

Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Крым отказал ООО «Спарта» во взыскании с администрации Судака более 11,5 млрд руб. утраченной выгоды. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спарта» зарегистрировано в 1991 году в Судаке. Основной вид деятельности — предоставление финансовых услуг. Учредитель — Ольга Алексеева. Прибыль общества за 2023 год составил 4 тыс. руб.

Компания является владельцем речного теплохода «Князь Багратион», который более четверти века стоит на берегу бухты Капсель. Судно, построенное в Коломне в 1912 году, могло вмещать 340 пассажиров. Оно названо в честь российского генерала Петра Багратиона, прославившегося в войну 1812 года. Теплоход курсировал по реке Волга, затем стал боевым кораблем военной флотилии. В 1991 году его списали и продали частному владельцу. По данным СМИ, бывший владелец теплохода Владимир Алексеев еще при Украине планировал создать вокруг судна туристический оздоровительный комплекс «Багратион». В 2000 году были получены все разрешения, но работы не начались. Сейчас теплоход заброшен и закрыт для туристов.

Как следует из решения суда, ООО «Спарта» вложила более 46,1 млн руб. (по ценам 1991 года) в развитие инфраструктуры Судака на основании договоров с исполнительной властью города. Это подтверждается письмом от 10 июля 2000 года, адресованным Совету министров Крыма (о каких работах идет речь, не указано).

Из-за невыполнения договорных обязательств «Спарта» подала иск о взыскании задолженности, ссылаясь на право требовать возвращения материальных ценностей и финансовых средств с учетом индексации.

В 2004 году Хозяйственный суд Крыма частично удовлетворил иск «Спарты» к исполнительному комитету Судакского городского совета и взыскал с ответчика более 50 млн грн долга.

Однако суд отказал в удовлетворении требований о взыскании дополнительных сумм в размере 386,8 млн грн. В 2005 году Севастопольский апелляционный хозяйственный суд изменил решение суда первой инстанции, отказав истцу в удовлетворении требований о взыскании денежных средств. Согласно выводам апелляции, «договоры, на которых истец основывал свои требования, не содержат оснований, согласно которым город должен был вернуть вложенные истцом средства».

Кроме того, суды ранее отказали обществу в удовлетворении иска о передаче в бесплатное пользование участков на горе Фереинои под инфраструктуру ТОК «Багратион», коттеджный городок и парково-рекреационную зону в бухте «Капсель».

В рамках другого судебного разбирательства Минимущества Крыма и администрация Судака потребовали ООО «Спарта» продать пассажирский теплоход «Князь Багратион» за 8,1 млн руб., размещенный в бухте Капсель, так как судно находится в аварийном состоянии и представляет угрозу населению. Арбитражный суд Центрального округа Крыма удовлетворил иск властей, апелляция поддержала это решение. Однако кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение.

Комментировать «Ъ-Кубань» ход судебного процесса представители ООО «Спарта» отказались.

Юрист АБ «Ольга Ренова и партнеры» Владислав Росляков считает, что такие дела отличаются особой сложностью: для констатации факта наличия упущенной выгоды необходимо доказать противоправный характер действий ответчика, факт и размер упущенной выгоды и, что самое сложное, причинно-следственную связь между ними.

«Для повышения шансов на получение положительного решения при апелляционном обжаловании истец должен раскрыть позицию, которая не была озвучена в первой инстанции. “Спарта” должна доказать, что мэрия не исполнила свои обязательства по договору, что и привело к образованию упущенной выгоды. С учетом выводов судов, сделать это будет затруднительно»,— считает спикер.

Тат Гаспарян