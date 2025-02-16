Волейбольный клуб «Белогорье» выиграл у новосибирского «Локомотива»

Вчера, 15 февраля, волейболисты «Белогорья» взяли победу у «Локомотива» (Новосибирск) в матче 26 тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0 (19:25, 22:25, 22:25).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

«Последняя игра с Ленобластью сложилась печально и это дало нам пинок. Мы сделали выводы, поговорили с командой, пообщались, что нужно найти и как двигаться дальше. Ребята молодцы. Практически без провалов провели игру»,— прокомментировал главный тренер «Белогорья» Александр Волков. Шесть лет белгородская команда не выигрывала в чемпионате на поле новосибирского клуба.

Команда противника занимает вторую строчку в турнирной таблице с 54 очками, «Белогорье» находится на третьем месте с 53 очками. В прошлом туре белгородский клуб проиграл в гостях ленинградской «Динамо-ЛО». В следующем матче первенства «Белогорье» встретится на временной домашней арене в Туле с «Динамо-Урал» из Уфы (занимает шестую строчку в турнирной таблице с 47 очками). Матч состоится 22 февраля в 17:30.

Анна Швечикова