Волейбольный клуб «Белогорье» проиграл «Динамо-ЛО» в матче Суперлиги

Сегодня, 9 февраля, волейболисты «Белогорья» (Белгород) потерпели поражение от «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор Ленобласти) в матче 25-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25). Игра проходила на временной домашней арене «Белогорья» в Туле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

«У нас ничего не получилось, играли отвратительно... Во всех элементах они были просто сильнее нас»,— сказал главный тренер «Белогорья» Александр Волков после поражения от «Динамо-ЛО».





В турнирной таблице «Белогорье» находится на четвертом месте с 50 очками. В прошлом туре белгородский клуб победил новоуренгойский «Факел». В следующем матче первенства «Белогорье» встретится в гостях с одним из фаворитов сезона — новосибирским «Локомотивом» (сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице с 54 очками), матч состоится 15 февраля в 18:00.

Мария Старикова