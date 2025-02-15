Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выборы президента Абхазии завершились с явкой более 55%

Выборы президента Абхазии состоялись. Для их завершения необходимо было больше половины избирателей. Явка к 18:00 мск превысила 55% (79 тыс. человек), сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан на брифинге в международном пресс-центре.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Для признания выборов состоявшимися по абхазскому законодательству необходимо, чтобы в них приняло участие больше половины избирателей, внесенных в списки. Этот порог преодолен, выборы состоялись»,— заявил господин Маршан.

Досрочные президентские выборы в Абхазии начались сегодня в 8:00 мск. Предварительные итоги голосования станут известны завтра, 16 февраля. На пост главы государства претендуют пять кандидатов:

  • вице-президент Бадра Гунба,
  • экс-министр экономики, председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба,
  • экс-председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба,
  • бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц,
  • председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Необходимость досрочного голосования возникла из-за протестов против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией в ноябре 2024 года. В результате президент Аслан Бжания покинул свой пост.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Президента Абхазии изберут вне очереди».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...