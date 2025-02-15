Выборы президента Абхазии завершились с явкой более 55%

Выборы президента Абхазии состоялись. Для их завершения необходимо было больше половины избирателей. Явка к 18:00 мск превысила 55% (79 тыс. человек), сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан на брифинге в международном пресс-центре.

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«Для признания выборов состоявшимися по абхазскому законодательству необходимо, чтобы в них приняло участие больше половины избирателей, внесенных в списки. Этот порог преодолен, выборы состоялись»,— заявил господин Маршан.

Досрочные президентские выборы в Абхазии начались сегодня в 8:00 мск. Предварительные итоги голосования станут известны завтра, 16 февраля. На пост главы государства претендуют пять кандидатов:

вице-президент Бадра Гунба,

экс-министр экономики, председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба,

экс-председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба,

бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц,

председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Необходимость досрочного голосования возникла из-за протестов против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией в ноябре 2024 года. В результате президент Аслан Бжания покинул свой пост.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Президента Абхазии изберут вне очереди».