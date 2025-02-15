Прокуратура проведет проверку из-за возгорания техники в аэропорту Домодедово

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после пожара в аэропорту Домодедово. Сегодня ночью, 15 февраля, там загорелась спецтехника, пожар оперативно потушили.

Что стало причиной пожара, неизвестно. В ведомстве уточнили, что инцидент не повлиял на прием и отправку самолетов. Прокуратура проверит соблюдение противопожарных требований в аэропорту.

В пресс-службе Домодедово говорили, что загорелся прицеп при выполнении задания. На видео в соцсетях видно, что ЧП случилось на перроне аэропорта, предназначенного для стоянки воздушных судов. В результате инцидента никто не пострадал.