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Коммерсантъ FM
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В аэропорту Домодедово произошел пожар

В московском Домодедово загорелась спецтехника. Пресс-служба аэропорта сообщила, что пожар потушен. Возгорание не повлияло на расписание вылета и прилета самолетов.

«В аэропорту Домодедово произошло возгорание прицепа при выполнении задания. Силами СПАСОП (служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.— "Ъ") аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет»,— сообщила пресс-служба Домодедово (цитата по «РИА Новости»).

На видео, которые публикуют в социальных сетях, видно, что прицеп загорелся на перроне аэропорта, который предназначен для стоянки самолетов. Причины возгорания неизвестны.

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