Юрист Виноградов предупредил о способах мошенничества с помощью СНИЛС

Мошенники могут использовать СНИЛС чужого человека, чтобы оформить на него кредит, рассказал Lenta.ru декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Он напомнил, что СНИЛС содержит важные персональные данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам профессора, злоумышленники могут использовать копию чужого паспорта. Если им откажут в кредите в банке, они могут обратиться в микрофинансовую компанию, где проверка клиентов «зачастую менее строгая», утверждает господин Виноградов.

Еще одна схема мошенничества — получение доступа к «Госуслугам» с помощью СНИЛС и дополнительной информации о человеке. В учетной записи злоумышленники могут в том числе изменить номера карт и счетов для получения налоговых вычетов и социальных выплат.

СНИЛС также может быть использован для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых учреждениях. «Анализируя доходы и социальную активность через СНИЛС, преступники оценивают финансовое положение (потенциальной жертвы.— "Ъ")»,— добавил эксперт.

За последний год сообщалось о разных способах мошенничества: иногда преступники представляются коммунальщиками и берут на жертв кредиты, в других случаях они могут представиться сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка. Для борьбы с телефонными мошенниками банкам, госслужбам и операторам связи запретят общаться с клиентами в иностранных мессенджерах.

Подробности — в материале «Ъ» «Голосовые вязки».