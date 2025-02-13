Банкам запретят использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами

Правительство планирует запретить банкам, госслужбам и операторам связи общаться с клиентами в иностранных мессенджерах. Это нужно для борьбы с телефонными мошенниками, объяснил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений... Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде»,— сказал сегодня господин Мишустин (цитата по сайту правительства).

Запрет ведомствам использовать мессенджеры — одна из нескольких антимошеннических поправок, которые планирует реализовать правительство в ближайшее время. Правительство также хочет ввести обязательную маркировку звонков, чтобы было видно, кто звонит — организация или кто-то с международного, виртуального номера.

Появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, которые поступают без предварительного согласия человека. Планируется также создать информационную систему, в которой будут храниться голоса тех, «кто использует доверие граждан в корыстных целях».

Пакет поправок готовится по поручению президента Владимира Путина. Меры борьбы с кибермошенниками прорабатывает Минцифры.

Подробности — в материале «Ъ» «Голосовые вязки».