Банкам запретят использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами
Правительство планирует запретить банкам, госслужбам и операторам связи общаться с клиентами в иностранных мессенджерах. Это нужно для борьбы с телефонными мошенниками, объяснил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Михаил Мишустин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений... Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде»,— сказал сегодня господин Мишустин (цитата по сайту правительства).
Запрет ведомствам использовать мессенджеры — одна из нескольких антимошеннических поправок, которые планирует реализовать правительство в ближайшее время. Правительство также хочет ввести обязательную маркировку звонков, чтобы было видно, кто звонит — организация или кто-то с международного, виртуального номера.
Появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, которые поступают без предварительного согласия человека. Планируется также создать информационную систему, в которой будут храниться голоса тех, «кто использует доверие граждан в корыстных целях».
Пакет поправок готовится по поручению президента Владимира Путина. Меры борьбы с кибермошенниками прорабатывает Минцифры.
Подробности — в материале «Ъ» «Голосовые вязки».