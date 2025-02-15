Средняя стоимость машин с пробегом у дилеров в Петербурге чуть снизилась

Средняя стоимость автомобилей с пробегом от дилеров показала небольшое снижение, от частных продавцов — выросла на 2%. Соответствующие данные за январь 2025 года опубликовал сервис Авто.ру Бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наиболее продаваемыми моделями стали Hyundai Solaris, его средняя цена составляет 1 069 044 рубля, следом идут Volkswagen Polo и Kia Rio — 1 070 439 и 1 191 750 рублей соответственно.

В первый месяц года на классифайдах зафиксировали около 57 тыс. предложений о продаже подержанных автомобилей в Петербурге. Это на 5% меньше, чем в декабре 2024 года. Основная доля объявлений пришлась на частных продавцов.

В январе средняя стоимость машин с пробегом у дилеров осталось близкой к уровню прошлого года и составила 2 083 000 рублей. У частных продавцов — 1 501 000 рублей.

По словам руководителя сектора продаж Авто.ру в Петербурге Анатолия Орленко, разница в цене обусловлена, прежде всего, качеством предлагаемых авто.

Дилеры предпочитают продавать ликвидные транспортные средства в хорошем техническом состоянии. У них чаще можно найти премиальные бренды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что продажи новых авто в январе упали на четверть. Подробнее читайте в материале «Geely-были, Chery ели».

Андрей Маркелов