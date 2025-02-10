Geely-были, Chery ели

За первый месяц 2025 года в Петербурге был зарегистрирован 3951 новый легковой автомобиль. Это на 26% меньше, чем месяцем ранее, и на 11% выше прошлогоднего показателя, подсчитали в «Автостат инфо» (отчет есть у «Ъ-СПб»). В Ленобласти продажи в январе по отношению к тому же месяцу прошлого года увеличились всего на 5%, а к февралю 2024-го упали на 20%, до 1062 машин. Доля зарубежного и отечественного автопрома в структуре продаж — 80% на 20% в городе и 73% на 27% в соседнем регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидером петербургского рынка в январе снова стал Haval (по итогам 2024 года был АвтоВАЗ с Lada). За первый месяц было продано 712 новых легковых авто этой марки (рост по отношению к январю 2024-го — 45 %).

Второе место ожидаемо у Lada с 607 зарегистрированными в Петербурге машинами (к прошлому январю +47%).

Далее топ не претерпел особых изменений: Chery (397 штук), Geely (358) и Changan (271). Белорусский бренд Belgee смог продать за месяц 130 автомобилей, китайский Tank — 121. У суббрендов Chery продажи распределились следующим образом: Jetour (91 шт.), Jaecoo (111) и Omoda (73 шт.), еще 104 машины продало подразделение Chery — Exeed.

Отрицательную динамику к прошлому январю показали Chery, Geely, Tank, Exeed и Omoda. У остальных вышеперечисленных брендов количество регистраций выросло.

Самой популярной моделью в Петербурге остается Haval Jolion (207 шт.). Второе и третье место у Chery Tiggo 7 Pro Max (187) и Lada Vesta (177). Также в топ вошли Geely Monjaro Chery (132 шт.) и Lada Largus (121), официально представленные в РФ с мая 2024 года Haval H3 (116 шт.) и Changan Uni-s (102), а также Haval M6 (115) и Belgee X50 (88).

Продажи автомобилей марок Xcite и Solaris, которые выпускают петербургские предприятия «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan) и АГР (бывший Hyundai), в январе составили 34 шт. и 52 шт. соответственно.

Российский Aurus, под выпуск которого готовят бывшую площадку Toyota в Шушарах, реализовал в городе за январь девять автомобилей: восемь седанов Senat и внедорожник Komendant. По данным «Ъ-СПб», все машины были зарегистрированы на юрлица. Примечательно, что за прошлый год бренд продал в Петербурге всего семь машин: пять Senat и две Komendant, подсчитали аналитики телеграм-канала AutoRun SPb.

В Северной столице Aurus представлены в одном дилерском центре, открытом в декабре 2022 года на месте бывшего автосалона Lamborghini компании «Автодом» на Пулковском шоссе.

Ранее эксперты отмечали, что 2025 год станет для автобизнеса непростым. Основные проблемы будут связаны с повышением ключевой ставки, сокращением количества одобренных кредитов, ростом цен из-за увеличения утилизационного сбора и колебаний валютных курсов.

Владимир Колодчук