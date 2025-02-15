Юрий Усков указал на своих оппонентов

14 февраля освобождённый накануне из-под стражи основатель iSpring Юрий Усков выступил на пресс-конференции, в ходе которой вновь заявил, что уголовное дело против него связано с позицией по застройке рекреационных территорий Йошкар-Олы. Однако далее выяснилось, что у IT-компании Юрия Ускова был спор с тем же застройщиком из-за другого земельного участка, который хотела приобрести iSpring, но не смогла. Оппонентом iSpring является крупный марийский застройщик ООО «Казанский Посад», которое возглавляет депутат Госсобрания республики Руслан Муталиев. Он заявил «Ъ», что его компания имеет все необходимые согласования для работы и причин для конфликта с iSpring у нее нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 14 февраля предприниматель Юрий Усков провел пресс-конференцию

Фото: Пресс-служба компании iSpring 14 февраля предприниматель Юрий Усков провел пресс-конференцию

Фото: Пресс-служба компании iSpring

14 февраля основатель iSpring Юрий Усков, спустя два дня после освобождения из-под стражи, собрал журналистов и провел пресс-конференцию в офисе компании в Йошкар-Оле. Трансляция мероприятия не велась, однако пресс-служба IT-компании предоставила «Ъ Волга-Урал» запись.

В ходе общения с журналистами господин Усков заявил, что уголовное дело против него связано с его публичной позицией по застройке рекреационных территорий города — возле Дубовой и Сосновой рощ столицы Марий Эл. «На этой неделе должны были состояться суды. И, видимо, было решено меня, как самого главного оппонента этой ситуации, закрыть, чтобы уменьшить возможный общественный резонанс», — рассказал предприниматель.

В Telegram-каналах активисты, выступающие против застройки, опубликовали ответ прокуратуры, в котором говорится, что в производстве Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл находится административное исковое заявление о признании недействующим постановления администрации Йошкар-Олы «Об утверждении документации по планировке территории».

Застройщиком данной территории выступает марийская строительная компания ООО «Казанский Посад», директором которой является депутат от партии «Единая Россия» в Госсобрании Республики Марий Эл восьмого созыва Руслан Муталиев (инвестиции в проект оцениваются в 18 млрд руб.). В беседе с «Ъ Волга-Урал» он пояснил, что строительство ведется в рамках «федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья» с соблюдением всех необходимых процедур.

«Все, что связано с нашей компанией, абсолютно законно. У нас есть все договоры: и аренды, и разрешение на строительство, есть заключения Минприроды и Самарского института природопользования. Что касается жилой застройки, там же [предусмотрены] и садик, и школа, и прогулочная зона, и набережная, и парковая зона, то есть места отдыха для людей», — сообщил господин Муталиев.

Далее на пресс-конференции выяснилось, что у господина Ускова был имущественный спор с компанией господина Муталиева, касающийся другого участка в Йошкар-Оле. «Есть конфликтная ситуация. Нам не хотят отдать кусочек земли, который раньше был в составе нашего участка. Мы говорим: продайте нам, но продать не готовы», — пояснил господин Усков, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции. Участок необходим его компании для строительства общежития в рамках образовательного проекта. Как сообщал ранее господин Усков, его компания iSpring планирует до 2032 года вложить 10 млрд руб. в развитие частного IT-вуза в Йошкар-Оле, включая строительство кампуса, корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.

«То, что я сегодня слышал — якобы он хотел купить у меня участок, так я этим участком не владею. Просто нет смысла искажать информацию», — подчеркнул застройщик. Директор ООО «Казанский Посад» считает, что позиция Ускова против застройки рекреационных территорий мотивирована личными амбициями. «Он же еще ни одного социального объекта не построил. Спросите у него, есть ли в его заведениях — общеобразовательных, в университете — условно социально ориентированные места? Он говорит: „Хочу построить университетскую зону“. Так эта зона будет платной. Бюджетникам и малообеспеченным она будет недоступна. Поэтому не надо говорить о высоких материях там, где замешаны только деньги», — заявил господин Муталиев.

Руслан Муталиев отметил, что его компания в судебных разбирательствах не участвует. «У нас все законно: есть разрешение, есть договор по реализации масштабного инвестиционного проекта строительства. А все предыдущие процессуальные действия администрации города или республики по земельным участкам, а также мнение Ускова о каких-либо нарушениях — это отдельный вопрос. Поэтому ссылаться на то, что причиной его задержания послужило наличие неких судов, или что задержание предшествовало попыткам отменить какие-то судебные решения, — это, извините за выражение, ложь и провокация», — сказал господин Муталиев.

На вопрос «Ъ Волга-Урал» о возможном наличии в деле коммерсанта политической подоплеки в региональном управлении Следственного комитета ответили, что следствие продолжает расследовать уголовное дело и выяснять все обстоятельства.

Юрий Усков был задержан 10 февраля по подозрению в мошенничестве с муниципальными земельными участками (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие утверждает, что через подконтрольные компании предприниматель мог с мая 2013 года незаконно получить 47 участков, причинив ущерб бюджету в размере 20,5 млн руб. 12 февраля Йошкар-Олинский городской суд избрал для Юрия Ускова меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом, за исключением экстренных вызовов (полиция, скорая, спасательные службы) и общения с судом, следствием, прокурором, адвокатами и контролирующим органом. Также ему запрещено общаться с фигурантами дела — главой администрации Оршанского района Александром Плотниковым и его бывшим первым заместителем Иваном Михеевым.

Фотогалерея Заседание по избранию меры пресечения основателю iSpring Юрию Ускову Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 14 Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Смотреть

Анар Зейналов