Айтишнику обрубили интернет

В Марий Эл суд не стал ограничивать свободу основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, который вместе с двумя чиновниками обвиняется в махинациях с земельными участками с ущербом для казны в 20,5 млн руб. Следствие просило о домашнем аресте для бизнесмена, но судья решил, что достаточно запрета определенных действий, а главу администрации Оршанского района Александра Плотникова и его бывшего первого зама Ивана Михеева и вовсе отпустил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Йошкар-олинский горсуд рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о мошенничестве с муниципальными земельными участками. Основатель IT-компании iSpring Юрий Усков был доставлен в суд под конвоем в наручниках. Следствие настаивало на его домашнем аресте. Аргументируя это требование, представитель СКР указал, что у предпринимателя есть вид на жительство в ОАЭ, загранпаспорт, он часто выезжал за границу, а потому может скрыться. Также следствие утверждало, что бизнесмен способен оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по делу, сославшись при этом на отказ господина Ускова предоставить пароль от телефона во время обыска. Последнее обстоятельство, считает следствие, свидетельствует о намерении скрыть информацию.

Защита возражала против удовлетворения ходатайства. Адвокаты указывали, что следствие не представило доказательств намерения бизнесмена скрыться или оказать давление на свидетелей. Проведенный же обыск не выявил и попыток утаить какие-либо улики. По словам адвокатов, господин Усков всегда добровольно приходил на допросы и все время сотрудничал со следствием. Защитники подчеркивали, что ограничение свободы повысит риски для бизнеса господина Ускова, который через свои компании обеспечивает работой 750 человек и ежегодно платит налоги на сумму более 873 млн руб. Также защита заявила, что фигурант активно поддерживает армию, за три года направив 90 млн руб. из личных средств на поддержку участников боевых действий в зоне СВО, а его предприятия финансировали производство оборонных разработок на сумму более 200 млн руб. Адвокаты предлагали отпустить бизнесмена под залог 25 млн руб.

Суд, однако, принял третье решение, избрав господину Ускову запрет определенных действий. Ему нельзя пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением экстренных вызовов (о каждом таком звонке он обязан уведомлять контролирующий орган), а также официальных контактов с судами, следствием и адвокатами. Также ему запрещено вести переписку и получать корреспонденцию, кроме официальных документов по уголовному делу. Наконец, бизнесмену нельзя общаться с другими фигурантами дела Александром Плотниковым и Иваном Михеевым.

Суд также рассмотрел ходатайства следствия об аресте главы администрации Оршанского района Александра Плотникова и его бывшего первого заместителя Ивана Михеева и в этих случаях просьбу следствия не удовлетворил, отпустив чиновников на свободу. Теперь следствие может либо обжаловать решение суда, либо взять с фигурантов подписки о невыезде.

Как сообщал “Ъ”, в уголовном деле речь идет об операциях с земельными участками, совершенных с участием структур господина Ускова, в 2013–2023 годах. По версии следствия, господа Усков, Плотников и Михеев, вступив в преступный сговор, незаконно перевели в частную собственность 47 земельных участков, что нанесло муниципальной казне ущерб на 20,5 млн руб. Предприниматель и его представители настаивают, что все операции с землей осуществлялись в соответствии с действующим законодательством.

Задержание Юрия Ускова вызвало большой резонанс. Сначала на него откликнулись в своих каналах военкоры, поскольку брат предпринимателя является разработчиком системы РЭБ, активно используемой на СВО, затем проверить обоснованность уголовного преследования господина Ускова потребовали высокопоставленные депутаты Госдумы, включая ее председателя Вячеслава Володина. В итоге вопрос взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

В пресс-службе компании iSpring, комментируя итоги судебного заседания, «Ъ Волга-Урал» подтвердили, что Юрий Усков финансировал ряд проектов в поддержку участников СВО. В частности, по данным пресс-службы, речь идет о «Сотнике» — разработке, которая позволяет устанавливать автомобильную DMR-радиостанцию на бронетехнику.

Анар Зейналов, Казань