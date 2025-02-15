Из-за землетрясения на Алтае кратковременно отключалось электричество

В результате землетрясения на Алтае была повреждена штукатурка в средней общеобразовательной школе в селе Купчегень Онгудайского района. В части села Кош-Агач кратковременно отключалось электричество, сообщает региональное МЧС.

По данным ведомства, в 50-километровую зону землетрясения попали шесть населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит—Сортогой, Чаган Узун. В них интенсивность подземных толчков составила 4–5 баллов.

«Объекты социального назначения функционируют в штатном режиме. Дороги в проезжем состоянии»,— добавили в МЧС.

Сегодня, 15 февраля, на Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались на территории всей республики, а также в нескольких районах Тывы. Информации о пострадавших нет. Глава региона Андрей Турчак сообщил, что ведется проверка социально значимых и строящихся объектов.