На Алтае произошло землетрясение

В республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки ощущались на территории всей республики и в восточной части Алтайского края, а также в нескольких районах Тывы. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщило управление МЧС по республике Алтай, землетрясение произошло в 8:48 по местному времени (4:48 мск). Эпицентр находился вблизи населенного пункта Старый Бельтир Кош-Агачского района.

Глава республики Андрей Турчак написал в Telegram-канале, что власти региона и спасатели проверят социально значимые и строящиеся объекты во всех районах на возможные повреждения. Мэр Барнаула в соседнем Алтайском крае Вячеслав Франк поручил городским властям держать ситуацию на контроле и оперативно реагировать на обращения граждан.

Управление МЧС по республике Тыва сообщило, что подземные толчки ощущались в Монгун-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Овюрском и Бай-Тайгинском районах и в городе Ак-Довурак. В регионе также проверяют социально-значимые объекты.