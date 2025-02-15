В трех регионах России объявили опасность атаки БПЛА

Власти Саратовской, Самарской и Курской областей сообщили об угрозе атаки беспилотников. О работе ПВО официально не сообщалось.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность»,— написал Губернатор Саратовской области Роман Бусагрин в Telegram-канале.

Аналогичные предупреждения опубликовали управление МЧС по Самарской области и оперштаб Курской области. Все три региона объявили об опасности атак БПЛА в течение 30 минут.