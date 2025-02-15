Три района Ростовской области подверглись атаке БПЛА
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО в регионе. По его словам, беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону, в Чертковском и Шолоховском районах.
«Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Количество сбитых беспилотников он не назвал.
Ранее в Саратовской, Самарской и Курской областях объявили угрозу атаки БПЛА. Официально о работе ПВО в этих регионах не сообщалось.
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События СВО за февраль 2025 года
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