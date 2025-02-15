Три района Ростовской области подверглись атаке БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о работе ПВО в регионе. По его словам, беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону, в Чертковском и Шолоховском районах.

«Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Количество сбитых беспилотников он не назвал.

Ранее в Саратовской, Самарской и Курской областях объявили угрозу атаки БПЛА. Официально о работе ПВО в этих регионах не сообщалось.