Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Марселе. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Штруффа четыре эйса, три двойные ошибки и пять заработанных брейк-пойнтов. В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между сербом Хамадом Меджедовичем и немцем Даниэлем Альтмайером.

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля, общий призовой фонд — €767 тыс. В прошлом году в финале титул завоевал француз Уго Умбер, обыграв Григора Димитрова из Болгарии с результатом 6:4, 6:3.

Подробнее о результатах российского теннисиста — в материале «Ъ» «Даниил Медведев застрял не в своем круге».