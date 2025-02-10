На пенсию не копят смолоду

Россияне, выйдя на пенсию, хотели бы жить в достатке, но формированием финансовой подушки не занимаются. Большинство рассчитывают на государственную пенсию. Причем в основном это молодые люди, которым до пенсии предстоит работать больше 30 лет. Такие результаты дал опрос, проведенный Финансовым университетом и НПФ «Эволюция». На собственные накопления полагаются примерно четверть будущих пенсионеров, уточняет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Подробнее — в справке “Ъ FM”:

Исследователи опрашивали россиян в возрасте от 25 до 45 лет, живущих как в городах, так и в сельской местности. 99% респондентов заявили, что хотели бы на пенсии жить в достатке. Но на вопрос готовитесь ли вы обеспечить себе желаемый уровень, 89% ответили отрицательно. Почти половина участников опроса рассчитывают на государственную пенсию. Причем 44% из них это молодые люди в возрасте до 34-х лет. Еще три года назад тех, кто доверяет свою старость государству, было меньше 10%. Также вдвое снизилась доля молодых людей, рассчитывающих жить на личные сбережения: если в 2021 году их было 65%, то теперь только 26%. Те, кто намерен самостоятельно копить на старость, рассматривают также и счета, сформированные в негосударственных пенсионных фондах. Больше половины опрошенных рассчитывают на помощь близких людей и детей. Порядка 45% респондентов планируют все-таки вскоре начать формировать личные накопления и каждый 10-й из них рассматривают возможность использования корпоративной пенсионной программы.

Инвестиционная недвижимость традиционно остается одним из самых популярных инструментов дополнительного дохода. Жить на сдачу в аренду жилья собираются 9% респондентов. 3% планируют получать доход с ценных бумаг. Накопительное страхование рассматривают только 2 % участников опроса.

Но этот инструмент недооценен несправедливо, считает директор по развитию компании Skyfort Capital Татьяна Потапова: «Для долгосрочных накоплений один из инструментов сейчас — страховая оболочка, ее предлагают многие брокерские компании, банки. Де-юре это, как страховой контракт, но внутри него есть возможность инвестирования в различные фонды, акции, облигации. То есть из-за того, что это оболочка страхового контракта, а средства в таких полисах нельзя отнять, наложить на них арест, применить какие-то санкции, также в них действует отложенное налогообложение, это также выгодно для инвестора. Плюс есть какие-то ограничения по снятию средств со счетов, что также уменьшает соблазн снять деньги и потратить их до наступления фактической цели. То есть если инвестор ставит перед собой цель выйти на пассивный доход через 10 лет, то он должен построить себе финансовый план, определить сумму для инвестирования или, возможно, каких-то регулярных пополнений, и желательно создать себе такую "заначку", чтобы в нее раньше срока не залазить».

Для многих россиян самым простым способом накопления остается депозит. Особенно популярны вклады стали в 2024 году, когда банки предложили ставки, которые превышали доходность по всем другим инструментам. За прошлый год совокупные активы домохозяйств увеличились на 11 трлн руб. и 75 % из этой массы пришлось на срочные вклады, писал РБК, основываясь на данных ЦБ. Но депозиты не лучшая стратегия для долгосрочной игры, пояснила независимый финансовый аналитик Ольга Бородина: «В первую очередь нужно контролировать свои расходы, чтобы доходы превышали расходы. Это на самом деле золотое правило. Если у тебя зарплата 100 тыс., то расходы должны быть хотя бы до 75-80 тыс. руб., чтобы 20-25 тыс. руб. человек мог убирать на ежемесячной основе в накопительную часть.

С точки зрения выбора накопительных инструментов конечно же, нужно рассматривать рынок облигаций, потому что облигации не зависят от ключевой ставки. Это сейчас ставки по вкладам высокая, а исторически они у нас достаточно низкие, в районе 8-10% были, и постепенно, конечно же, мы в течение нескольких лет вернемся к низкой ключевой ставке, как раньше было, и к низким ставкам по вкладам. Поэтому на перспективу, на будущее все-таки необходимо рассматривать рынок облигаций, помимо вкладов и недвижимости».

Сейчас средняя пенсия российского пенсионера немногим превышает 20 тыс. руб., следует из данных Росстата. Пенсионный возраст после 2028 года, когда завершится переходный этап пенсионной реформы, составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова