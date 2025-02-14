МИД Китая объяснил поставки газа из России интересами народа

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай закупает российский газ в интересах своего народа. Он также сказал, что считает бесполезными санкции, которые препятствуют поставкам ресурсов из России.

«Вы говорите, чтобы Китай перестал покупать газ у России, а я хотел бы задать вопрос: если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет предоставить нам столько газа? Мы удовлетворяем потребности китайского народа»,— заявил глава внешнеполитического ведомства, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по ТАСС).

Ван И отметил, что санкции никак не помогут прекратить конфликт на Украине. «Мы всегда выступали за то, чтобы все споры и разногласия разрешались путем политического диалога, потому что сила и санкции не могут по-настоящему и полностью решить проблемы»,— добавил он.

В начале января США ввели обширный пакет санкций против российского нефтегазового сектора. В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более 180 танкеров.

Подробнее об экспорте российского газа — в материале «Ъ» «Газообразно спросу».