Руководить ярославским ТЮЗом будет Сергей Дубровин

Сергей Дубровин возглавил Ярославский театр юного зрителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее господин Дубровин работал в театрах Новосибирска, Барнаула, Одессы и Москвы. Около 30 лет был директором Новосибирского государственного художественного музея. Глава региона выразил уверенность, что новый руководитель поможет поднять театральное искусство на новый уровень, сохранив многолетние традиции.

Ранее ТЮЗ возглавляла Татьяна Артеменкова, в декабре она покинула пост.

Алла Чижова