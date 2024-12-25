В ярославском ТЮЗе сменился руководитель

Исполняющая обязанности директора ГУК ЯО «Ярославский государственный театр юного зрителя им. В.С. Розова» Татьяна Артеменкова покинула пост. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном минкульте.

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Фото: Министерство культуры Ярославской области Татьяна Артеменкова

Фото: Министерство культуры Ярославской области

Напомним, что госпожа Артеменкова возглавила театр в августе 2024 года, после ухода Дмитрия Стрекалова. Сейчас исполняет обязанности директора Светлана Жилкина.

Ранее госпожа Жилкина возглавляла областной департамент строительства и департамент организации строительства и жилищной политики мэрии Ярославля. Последняя ее должность — заместитель директора ТЮЗа.