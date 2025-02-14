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В Москве открылся крупнейший летно-испытательный комплекс для беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров открыли летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево». По словам господина Собянина, новый комплекс — «лучшая площадка» для тестирования разных БПЛА в реальных условиях.

Фото: Телеграм-канал мэра Москвы

Фото: Телеграм-канал мэра Москвы

«Сегодня мы официально вводим летно-испытательный центр, самый крупный в нашей стране, который позволяет обучать операторов для управления дронами»,— сказал Сергей Собянин (цитата по ТАСС). По словам господина Собянина, центр сможет подготовить до 5 тыс. специалистов в год.

Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что программа обучения в испытательном комплексе объединена с программой, которая есть у Минобороны. «Здесь находятся бойцы, которые получили сперва теорию, потом довольно серьезную практику. Они прямо с зоны боевых действий. Мы уже договариваемся с вашими подчиненными, что после обучения ребята уже поедут обратно, получив уже те образцы, на которых они здесь обучались. И будут применять уже на практике там»,— сказал он.

Комплекс, построенный на участке площадью 11 га, оснащен современной инфраструктурой. В него входят ангар, авиационно-тренажерный центр, административно-технический модуль, эллинг для хранения воздушных судов и взлетно-посадочная площадка. Сейчас на территории индустриального парка действует экспериментальный правовой режим для беспилотников.

Подробнее о том, как «Руднево» посетил Владимир Путин,— в материале «Ъ» «Не космонавты мы, не летчики».

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