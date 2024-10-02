Не космонавты мы, не летчики

Президент Владимир Путин в среду посетил площадку практической подготовки студентов колледжей в московском индустриальном парке «Руднево». Мероприятие, начавшееся с разговора о профессиональном образовании, закончилось обсуждением специальной военной операции (СВО) с теми, кто обучается работе с беспилотниками. Среди них даже нашлись желающие после учебы отправиться на СВО. Владимир Путин это желание одобрил, напомнив, что беспилотники в корне меняют принципы ведения современных военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на все пять оценил готовность будущих операторов дронов идти туда, куда их Родина позовет

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин на все пять оценил готовность будущих операторов дронов идти туда, куда их Родина позовет

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Визит президента был приурочен ко Дню среднего профессионального образования, учрежденному в РФ в 2022 году. Правда, в самом «Руднево» нет постоянных учащихся: здесь лишь предоставляют студентам разных московских колледжей возможность поработать на современном оборудовании.

Владимира Путина сопровождали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов. Последний с энтузиазмом описывал, как в России переходят к «регионально-отраслевому принципу управления колледжами», при котором студентов готовят сразу на производстве и под его потребности. Заодно он демонстрировал презентацию с изображением молодой сварщицы с развевающимися волосами, в модных желтых очках и майке вместо рабочего комбинезона.

Главным пунктом повестки визита стали не доклады начальников, а общение президента с учащимися. Первыми оказались работники студенческого кафе, куда заглянули Владимир Путин и Сергей Собянин.

«Илья, считай, что самую главную практику в жизни ты прошел»,— заметил мэр студенту, который сварил кофе президенту.

Потом глава государства поговорил с теми, кто учится работать с точными приборами: студенты делились планами трудоустройства в крупные солидные структуры вроде «Росатома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин попробовали эспрессо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин попробовали эспрессо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Но главная встреча ждала президента впереди: как выяснилось, «Руднево» участвует в подготовке специалистов по обслуживанию дронов. Популярность беспилотников резко выросла после начала СВО, когда выяснилось, что небольшие аппараты, ранее использовавшиеся для развлечения, стали ключевым инструментом современной войны, с помощью которого можно вести разведку и уничтожать врагов.

«Улыбаемся, нужно очень грамотно расположиться, чтобы и вас, и мастерскую было видно»,— инструктировала наставница будущих дроноводов, одетых в синие комбинезоны с гербом Москвы. В ожидании гостей они расположились за столами, где собираются дроны, и деловито работали маленькими отвертками и паяльниками. «После учебы планирую работать на гражданском производстве»,— поделился один из них с журналистами. «Может, и на военном?» — с надеждой уточнил телекорреспондент. «Куда Родина позовет»,— дипломатично, но патриотично ответил учащийся. Еще два парня, сидевшие за клавиатурой, которая выглядела как игровая (с цветной подсветкой), рисовали какие-то схемы с квадратиками. Для автопилотирования, объяснили они корреспонденту “Ъ”.

Как только Владимир Путин вошел в комнату, студенты выстроились перед ним полукругом. Сразу стало понятно, что у молодежи ремесло оператора дрона приобрело романтический ореол, ранее свойственный, например, профессиям летчика или космонавта. «Я с детства мечтал о небе…» — говорил президенту Никита Речун. Дрон у Никиты был, по его словам, еще в школе, и он решил стать профессионалом в беспилотном летном деле. Он намерен поступать в Московский авиационный институт и уже проводил съемки с дрона на Алтае, а теперь хочет запечатлеть и другие регионы России. В этот момент был продемонстрирован видеоролик, где дроны на специальном студенческом полигоне на высокой скорости делали резкие развороты и демонстрировали прочие элементы аэроакробатики.

В какой-то момент разговор перешел из романтической плоскости в практическую: двое учащихся заявили, что намерены после учебы подписать контракт и отправиться на СВО в качестве операторов беспилотных машин.

Один их них, Евгений Чехонадских, рассказал, что хочет еще и разрабатывать новые типы дронов — например, такой, который, как воздушный змей, управляется с помощью хвоста. Владимир Путин поинтересовался, в чем будет преимущество такой конструкции. «Преимуществ нет,— признался студент.— Это будет тестовый проект».

Другие учащиеся сообщили президенту, что намерены разработать дрон для помощи военкорам. «Работа военных корреспондентов, как мы знаем, связана с большим риском. И если этот риск будет минимизирован в результате применения вашей техники, очень здорово»,— похвалил Владимир Путин. После того как желание отправиться на СВО выразил еще один студент, худенький темноволосый Сулейман Сайгушин, верховный главнокомандующий углубился в подробности: «Современные беспилотные летательные аппараты постепенно, но в корне меняют принципы ведения вооруженных действий… Они и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются очень мощные, и дальность действия». При этом беспилотники способны выполнять задачи, которые раньше были по силам только армейской авиации, и «противодействовать большим летательным аппаратам», говорил президент, тоже явно воодушевленный передовыми военными технологиями.

После этого Владимир Путин еще раз заглянул в кафе, чтобы уточнить, что написано на пачке кофе, которым его угощали, и покинул колледж. Студенты остались отвечать на вопросы журналистов: Евгений Чехонадских уверял, что его родители уже полгода знают о его намерении подписать контракт с Минобороны и не возражают. Сулеймана Сайгушина, по его словам, вдохновил дядя: потеряв конечность, он после реабилитации вернулся в строй и сейчас командует ротой.

Андрей Винокуров