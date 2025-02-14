«Севергрупп» заинтересовалась «Азбукой»

У «Азбуки Вкуса» может появиться новый владелец. Розничную сеть планирует приобрести «Севергрупп» Алексея Мордашова. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких компании. По их словам, игроки сейчас ведут переговоры. Ритейлеру принадлежат более сотни супермаркетов под брендом «Азбука вкуса» и около 60 мини-маркетов «Азбука Daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сеть готовилась сменить владельца еще с прошлого года, говорит партнер юридической группы GRM Сергей Новиков. По его словам, сделка может оцениваться более чем в 30 млрд руб.: «К 2024 году, когда была реализована процедура принудительной редомициляции через включение в список экономически значимых организаций, в принципе компания начала подготовку к продаже своего бизнеса. На тот момент она оценивалась в 35 млрд. руб. Сейчас проведены все необходимые итерации, чтобы российское лицо, которое находится под зарубежными санкциями, совершенно спокойно могло приобрести бизнес.

За 2024 год компания значительно подправила свои финансовые показатели. По итогам первого полугодия "Азбука вкуса" увеличила выручку на 21%, увеличила размер валовой прибыли и показала достаточно неплохой размер EBITDA в 2,4 млрд. руб. При сохранении подобных темпов развития мы можем говорить о цене приобретения компании в 35-40 млрд. руб.

Этот бизнес будет приобретаться не для того, чтобы как-то менять позиционирование на рынке. За этой компанией закреплен определенный сегмент, он достаточно выгоден, и подобных участников рынка сейчас не так много».

«Севергрупп» несколько лет развивает ритейл-направление. Так, в 2019-м она приобрела более 40% акций сети гипермаркетов «Лента». Через три года купила онлайн-ритейлера «Утконос» за 20 млрд руб. В активе компании также сети «Монетка» и «Улыбка радуги». Новый владелец вряд ли будет менять бренд и позиционирование «Азбуки вкуса». Это сильный игрок, аналогов которому практически нет, говорит глава компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров:

«"Азбука вкуса" за последние два года проделала очень серьезную работу с точки зрения адаптации своего ценового позиционирования и улучшения ценностного предложения, продолжила развитие продаж готовой еды. В 2024 году компания запустила первый даркстор и планирует дальше активно развивать их сеть, что дает, конечно, очень хорошие возможности для продолжения роста бизнеса. Компания, по сути, сейчас в значительной степени смогла сформировать предпосылки для увеличения продаж в онлайне.

Актив, несомненно, очень привлекателен. Это компания с абсолютно уникальным имиджем, очень высокой лояльностью клиентов, сильным позиционированием.

Я бы сказал, что есть глобальные риски, характерные для всей розницы. Это, конечно, кадровый вопрос. Но с точки зрения сервиса для клиентов, работы с персоналом "Азбука Вкуса" демонстрирует высокую эффективность. Серьезные риски сейчас связаны с высокой стоимостью заемного капитала и ростом процентных расходов. Но это актуально для всех компаний розничного сектора, а не только для "Азбуки вкуса"».

«Азбука вкуса» была основана в 1992 году. В июне 2021-го СМИ писали о планах «Яндекса» купить ритейлера, но сделка так и не состоялась.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова