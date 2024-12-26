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Коммерсантъ FM
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Менеджменту сказали «О`кей»

Сеть гипермаркетов сменит собственника

Люксембургская O`Key Group S.A. передаст российскому менеджменту сеть гипермаркетов «О`кей», сконцентрировавшись на развитии сети дискаунтеров «Да!». Покупателем может стать созданное в конце ноября ООО «РБФ Ритейл». «О`кей» — один из заметных продовольственных ритейлеров России. Но в последнее время сеть практически не развивалась из-за высокой долговой нагрузки и снижения интереса потребителей к гипермаркетам. Сделка, вероятно, будет практически безденежной, но новому собственнику придется погасить кредитов на общую сумму почти 46 млрд руб.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Совет директоров люксембургской O`Key Group S.A. решил продать менеджменту сеть гипермаркетов «О`кей», следует из сообщения компании. Закрытие сделки произойдет после ее одобрения правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Федеральной антимонопольной службой.

В периметр соглашения O`Key Group S.A. с менеджментом войдут магазины, товарный знак, логистическая инфраструктура и прочие активы. На работе сети и выполнении ее обязательств сделка не скажется, следует из текста сообщения. Дискаунтеры «Да!», запущенные в 2015 году, в сделку не вошли и пока останутся в составе O`Key Group S.A. Компания сфокусируется на развитии этого направления. На конец сентября 2024 года под этим брендом работали 219 магазинов. За пять лет сеть выросла более чем в 2,5 раза.

Сеть «О`кей» была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Основными бенефициарами контролирующей ее O`Key Group S.A. сейчас выступают Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%), следует из информации на официальном сайте компании. Фактически 49,11% долей контролируются Nisemax Co ltd, 34,14% — GSU ltd, 16,75% в свободном обращении.

Выручка O`Key Group S.A.— 207,9 млрд руб., EBITDA — 17 млрд руб., следует из приведенной в сообщении компании информации. 26 декабря к 15:25 по московскому времени депозитарные расписки (GDR) O`Key Group S.A. на Московской бирже росли на 22,99%, до 27,87 руб. за бумагу. Капитализация достигла 7,58 млрд руб., согласно данным на сайте инвестиционной компании БКС.

В России «О`кей» пока развивается через ООО «О`кей». В 2023 году выручка этой компании составила 147,5 млрд руб., сократившись на 3% год к году. Чистый убыток достиг 899,5 млн руб. Менеджмент торговой сети в ноябре 2024 года зарегистрировал новое юридическое лицо — ООО «РБФ Ритейл», следует из СПАРК. 99% долей в нем через ООО РБФ контролируют Константин Арабидис (24%), Артем Микоев (24%), Ирина Патрушева (24%), Анна Рощина (24%) и Евгений Морозов (4%). Еще 1% через ООО «Бизнес инвест» принадлежит Евгению Морозову. Собеседник «Ъ» на рынке ритейла не исключает, что именно «РБФ Ритейл» станет покупателем бизнеса «О`кей».

Согласно Infoline, по итогам января—сентября 2024 года «О`кей» находилась на десятом месте в списке крупных российских продуктовых ритейлеров. Выручка сети составила 155,6 млрд руб., прибавив 5,6% год к году. Под брендом «О`кей» на конец сентября в России работали 77 гипермаркетов. В последние годы сеть почти не развивалась: весной 2019 года в нее входили 78 объектов.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что развитие сети «О`кей» сдерживало общее снижение интереса к формату гипермаркетов: восемь лет подряд трафик крупноформатных магазинов сокращается. Второй проблемой он называет наличие значительной задолженности: 45,9 млрд руб. на середину 2024 года. Уровень чистого долга фактически вчетверо превышал размер EBITDA, а на обслуживание процентов уходила почти вся операционная прибыль компании, замечает эксперт.

Господин Ибрагимов не исключает, что с передачей актива менеджменту гипермаркеты могут повысить свою привлекательность для потребителей. Он замечает, что на рынке сохраняются достаточно успешные примеры гипермаркетов, например, Globus, которые генерируют хороший трафик в том числе за счет развития ресторанной составляющей.

Источник «Ъ» на рынке ритейла не исключает, что из-за высокого уровня долга сделка по передаче «О`кей» бизнесу будет фактически безденежной. Это частично решит проблему с выходом из бизнеса иностранной компании, которая высвободит ресурсы для развития сети «Да!».

Александра Мерцалова

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