Менеджменту сказали «О`кей»

Люксембургская O`Key Group S.A. передаст российскому менеджменту сеть гипермаркетов «О`кей», сконцентрировавшись на развитии сети дискаунтеров «Да!». Покупателем может стать созданное в конце ноября ООО «РБФ Ритейл». «О`кей» — один из заметных продовольственных ритейлеров России. Но в последнее время сеть практически не развивалась из-за высокой долговой нагрузки и снижения интереса потребителей к гипермаркетам. Сделка, вероятно, будет практически безденежной, но новому собственнику придется погасить кредитов на общую сумму почти 46 млрд руб.

Совет директоров люксембургской O`Key Group S.A. решил продать менеджменту сеть гипермаркетов «О`кей», следует из сообщения компании. Закрытие сделки произойдет после ее одобрения правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Федеральной антимонопольной службой.

В периметр соглашения O`Key Group S.A. с менеджментом войдут магазины, товарный знак, логистическая инфраструктура и прочие активы. На работе сети и выполнении ее обязательств сделка не скажется, следует из текста сообщения. Дискаунтеры «Да!», запущенные в 2015 году, в сделку не вошли и пока останутся в составе O`Key Group S.A. Компания сфокусируется на развитии этого направления. На конец сентября 2024 года под этим брендом работали 219 магазинов. За пять лет сеть выросла более чем в 2,5 раза.

Сеть «О`кей» была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Основными бенефициарами контролирующей ее O`Key Group S.A. сейчас выступают Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%), следует из информации на официальном сайте компании. Фактически 49,11% долей контролируются Nisemax Co ltd, 34,14% — GSU ltd, 16,75% в свободном обращении.