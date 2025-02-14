Для новой ветки метро в Екатеринбурге расконсервируют станцию «Бажовская»

В Екатеринбурге планируют расконсервировать станцию «Бажовская» для строительства новой ветки метро, которая пройдет до Академического района через Юго-Западный район, сообщает близкий к администрации telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным канала, перспективные ветки метро убрали со схемы метрополитена, чтобы «символически» расчистить место под планируемую ветку, по которой достигнуты основные договоренности. Сообщается, что ветка будет ответвлением от первой линии метро в районе перекрестка улиц Большакова и 8 Марта.

Как сообщает издание 66.RU, ветка еще не спроектирована, но в первую очередь ее проложат от «Бажовской» до Академического района. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ранее заявлял, что власти серьезно думают над продолжением строительства метрополитена и ведут работу с федеральными органами власти.

Напомним, администрация Екатеринбурга планировала построить новую станцию метро в районе перекрестка ул. Московской и Шаумяна. Такой ответ вице-мэра Рустама Галямова на свое обращение опубликовал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Полина Щуцкая