Новую станцию метро Екатеринбурга построят на перекрестке Московской — Шаумяна

Администрация Екатеринбурга планирует построить новую станцию метро в районе перекрестка ул. Московской и Шаумяна. Соответствующий ответ вице-мэра Рустама Галямова на свое обращение опубликовал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сторительство станции метро предусмотрено Генпланом Екатеринбурга до 2045 года. «Ведется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Фурманова — Московской — Амундсена — Шаумяна — Чкалова — переулка Воронежского — ул. Громова — Шаумяна — Чкалова — Обувщиков. В районе перекрестка ул. Шаумяна — Московской учтено размещение планируемой станции метрополитена», — говорится в документе.

«Пока что чиновники лишь поставили в Генплане точки, где видят новые станции. И то вперед. Будем беречь участки как зеницу ока»,— написал депутат Альшевских.

Станция метро должна появится рядом с жилым комплексом «Южные кварталы», который строит девелопер «Брусника». В мэрии подчеркнули, что строительство ЖК ведется за границами будущей станции метро.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что региональный минтранс намерен привлечь федеральные деньги на ветку метро в Екатеринбурге. «Когда в апреле мы разговаривали с Евгением Куйвашевым о моем приходе в министерство транспорта, то одна из задач — метро, была поставлена передо мной»,— рассказал глава минтранса Толкачев.

Виталий Красиков