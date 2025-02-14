ЦБ не стал учитывать в базовом прогнозе прекращение конфликта на Украине

Банк России решил не учитывать возможное урегулирование конфликта на Украине при составлении макроэкономических прогнозов, рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Она считает, что учитывать этот фактор «пока преждевременно».

«Все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию мне кажется маловозможным»,— заявила госпожа Набиуллина, отвечая на вопрос РБК.

Эльвира Набиуллина отметила, что в базовом сценарии Центробанка исходит из «неизменности геополитических условий». Она добавила, что не хочет «на эту тему совершенно спекулировать».

На сегодняшнем заседании совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года регулятор сохранил ставку, хотя большинство аналитиков ожидали ее очередного повышения до 23%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Ключевая ставка осталась на месте».