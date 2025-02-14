Дело о взятке экс-сотрудника ВСК Сергея Горского передали в суд

Главное военное следственное управление СКР завершило расследование уголовное дела в отношении бывшего замруководителя департамента Военно-строительной компании (ВСК) Сергея Горского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжелые последствия, и получении взятки в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело направили для рассмотрения в суд.

Следствие установило, что Минобороны в 2021 году заключило договор с ВСК на строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в рамках гособоронзаказа. Стоимость контракта составила более 1,8 млрд руб. Господин Горский был обязан проконтролировать качество строительных работ.

В период между 2021 и 2022 годом обвиняемый получил от гендиректора компании-подрядчика взятку на сумму более 10 млн руб. За это фигурант должен был согласовать заявки на авансирование работ, а также не принимать меры при обнаружении нарушений.

Следствие оценило ущерб от действий преступника в более 212 млн руб. Для взыскания штрафа на имущество господина Горского наложили арест на сумму более 25 млн руб.

Об аресте Сергея Горского СКР сообщил в декабре 2024 года. Вместе с ним взяли под стражу руководителя строительного управления по Западному военному округу Максима Головкова, который выступил посредником при передаче взятки. Вину фигуранты отрицают и утверждают, что брали деньги не в качестве взяток, а в долг.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Военные контролеры брали взятки в долг».

Никита Черненко