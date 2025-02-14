Захарова: Россия не будет участвовать в Мюнхенской конференции

Российские официальные лица не будут принимать участия в Мюнхенской конференции по безопасности, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Им не направляли приглашений в Мюнхен, отметила дипломат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Как вы знаете, российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики и безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад»,— сказала госпожа Захарова (цитата по ТАСС).

Назвав это решение «странным» и «политизированным», она отметила, что представителей МИДа и других официальных российских структур в Мюнхене не будет. «Это я вам точно могу сказать»,— добавила Мария Захарова.

В четверг, 13 февраля, президент США Дональд Трамп говорил, что представители России и США встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. «Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, Украины и из США»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в столице Баварии с 14 по 16 февраля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят урегулирование российско-украинского конфликта путем переговоров. Ранее он заявил, что соглашение, которое будет достигнуто дипломатическим путем, «шокирует многих». По словам Дональда Трампа, Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио также проведут в Мюнхене переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об истории Мюнхенской конференции — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая