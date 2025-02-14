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Сотрудников свердловских больниц предупредили о новой схеме мошенничества

В больницы Свердловской области начала приходить рассылка, в которой мошенники под предлогом сбора личных данных сотрудников просят пройти по ссылке через QR-код, предупредили в региональном минздраве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Письма приходят якобы от межведомственной комиссии для противодействия нелегальной занятости с уведомлением о выявлении признаков теневой занятости. Мошенники в трехдневный срок требуют предоставить данные и через код оплатить «доставку физических документов». «Будьте бдительны, не предпринимайте никаких действий, указанных в этом письме»,— добавили в областном минздраве.

Ранее сотрудники полиции в Свердловской области задержали 20-летнего жителя Туринска по подозрению в кражах денег с банковских карт с помощью вирусов для устройств на операционной системе Android. Потерпевшими стали не менее 12 человек.

Ирина Пичурина

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