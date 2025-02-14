Сотрудников свердловских больниц предупредили о новой схеме мошенничества

В больницы Свердловской области начала приходить рассылка, в которой мошенники под предлогом сбора личных данных сотрудников просят пройти по ссылке через QR-код, предупредили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Письма приходят якобы от межведомственной комиссии для противодействия нелегальной занятости с уведомлением о выявлении признаков теневой занятости. Мошенники в трехдневный срок требуют предоставить данные и через код оплатить «доставку физических документов». «Будьте бдительны, не предпринимайте никаких действий, указанных в этом письме»,— добавили в областном минздраве.

Ранее сотрудники полиции в Свердловской области задержали 20-летнего жителя Туринска по подозрению в кражах денег с банковских карт с помощью вирусов для устройств на операционной системе Android. Потерпевшими стали не менее 12 человек.

Ирина Пичурина