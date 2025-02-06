Уральца задержали по подозрению в кражах при помощи вирусов для Android

Сотрудники полиции в Свердловской области задержали 20-летнего жителя из Туринска (Свердловская область) по подозрению в кражах денег с банковских карт с помощью вирусов для устройств на операционной системе Android, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

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Потерпевшими в результате действий ранее не судимого и официально нетрудоустроенного подозреваемого стали не менее 12 человек — когда они заметили, что после установки софта их телефоны начинали работать некорректно и обнаружили пропажу денег, то обратились в полицию. «Парень в мессенджерах распространял информацию, что может помочь людям, утерявшим свой мобильный телефон, или в розыске без вести пропавших граждан. В ходе общения он предлагал установить специальное программное обеспечение. Как правило, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, узнав, что кто-то готов оказать содействие в решении их проблемы, воспринимают такие предложения, как свет в конце тоннеля»,— отметил полковник Горелых.

При осмотре места жительства задержанного были изъяты ноутбук и другие устройства, выясняется точная сумма ущерба. В отношении уральца возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ст.272 и ст.273 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации и распространение вредоносных программ), по которым предусматривается лишение свободы на срок до четырех и шести лет. До суда подследственный будет находиться под подпиской о невыезде. Он признал вину, раскаялся и сотрудничает со следствием.

Напомним, жители Свердловской области лишились 4,2 млрд руб. из-за действий мошенников в 2024 году. Всего пострадали около 7 тыс. человек, из них 60% — женщины.

Ирина Пичурина