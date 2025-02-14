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Коммерсантъ FM
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Пострадавший от пожаров Лос-Анджелес накрыли наводнения

В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) после сильных дождей начались наводнения и оползни. Это произошло всего через месяц после масштабных пожаров, пишет New York Post. Метеорологи предупредили, что потоки грязи, камней и воды могут угрожать жизни людей, повреждать дороги, дома и системы водоотвода.

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Автомобиль пожарной службы на побережье в Малибу после оползня

Автомобиль пожарной службы на побережье в Малибу после оползня

Фото: Daniel Cole / Reuters

Затопленное шоссе Пасифик-Кост в Лос-Анджелесе

Затопленное шоссе Пасифик-Кост в Лос-Анджелесе

Фото: Daniel Cole / Reuters

Последствия оползня в Малибу

Последствия оползня в Малибу

Фото: Daniel Cole / Reuters

Подтопленный ресторан в Малибу

Подтопленный ресторан в Малибу

Фото: Daniel Cole / Reuters

Офицер полиции на затопленном перекрестке в Пасифик-Палисейдс

Офицер полиции на затопленном перекрестке в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Затопленная грязью улица в Пасифик-Палисейдс

Затопленная грязью улица в Пасифик-Палисейдс

Фото: Daniel Cole / Reuters

Застрявшая в грязи машина

Застрявшая в грязи машина

Фото: Ethan Swope / AP

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Автомобиль пожарной службы на побережье в Малибу после оползня

Фото: Daniel Cole / Reuters

Затопленное шоссе Пасифик-Кост в Лос-Анджелесе

Фото: Daniel Cole / Reuters

Последствия оползня в Малибу

Фото: Daniel Cole / Reuters

Подтопленный ресторан в Малибу

Фото: Daniel Cole / Reuters

Офицер полиции на затопленном перекрестке в Пасифик-Палисейдс

Фото: Ethan Swope / AP

Затопленная грязью улица в Пасифик-Палисейдс

Фото: Daniel Cole / Reuters

Застрявшая в грязи машина

Фото: Ethan Swope / AP

Особенно сильно пострадали районы Голливудских холмов, Пасифик-Палисейдс и Альтадена. На Тихоокеанском шоссе образовались завалы из камней и грязи. Один перекресток полностью засыпало обломками — слой достиг почти 1,2 м. Селевые потоки возникли из-за сухости земли после пожаров.

Под угрозой находятся многие районы, включая включая Малибу, долину Сан-Фернандо, центр Лос-Анджелеса и другие. Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие часы в регионе может выпасть до 3 см осадков в час, что только ухудшит ситуацию.

Накануне мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на своей странице в Х сообщила, что дожди продолжатся до пятницы, и призвала жителей быть готовыми к новым ливням, наводнениям и сильному ветру. Жителям советуют оставаться дома, не подходить к деревьям и избегать поездок по дорогам. Ранее власти объявили эвакуацию в некоторых районах.

В январе город сильно пострадал от природных пожаров. Ущерб может составлять от $95 млрд до $164 млрд. Уничтожено порядка 16,2 тыс. строений, погибло по меньшей мере 29 человек.

Фотогалерея

Город сгоревших ангелов

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Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Фото: Noah Berger / AP

Сгоревшие виллы в Малибу

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Пляж в Лос-Анджелесе

Пляж в Лос-Анджелесе

Фото: Ethan Swope / AP

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сгоревший электромобиль Tesla

Сгоревший электромобиль Tesla

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Фото: David Ryder / Reuters

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Фото: Daniel Cole / Reuters

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Фото: David Ryder / Reuters

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Фото: Daniel Cole / Reuters

Сгоревшие виллы в Малибу

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Daniel Cole / Reuters

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Фото: Richard Vogel / AP

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Фото: John Locher / AP

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Фото: David Swanson / Reuters

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Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Фото: Noah Berger / AP

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Пляж в Лос-Анджелесе

Фото: Ethan Swope / AP

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сгоревший электромобиль Tesla

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Фото: David Ryder / Reuters

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Фото: Daniel Cole / Reuters

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Фото: David Ryder / Reuters

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Фото: Daniel Cole / Reuters

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Daniel Cole / Reuters

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Фото: Richard Vogel / AP

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Фото: John Locher / AP

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Фото: David Swanson / Reuters

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