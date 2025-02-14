Пострадавший от пожаров Лос-Анджелес накрыли наводнения

В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) после сильных дождей начались наводнения и оползни. Это произошло всего через месяц после масштабных пожаров, пишет New York Post. Метеорологи предупредили, что потоки грязи, камней и воды могут угрожать жизни людей, повреждать дороги, дома и системы водоотвода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Автомобиль пожарной службы на побережье в Малибу после оползня Фото: Daniel Cole / Reuters Затопленное шоссе Пасифик-Кост в Лос-Анджелесе Фото: Daniel Cole / Reuters Последствия оползня в Малибу Фото: Daniel Cole / Reuters Подтопленный ресторан в Малибу Фото: Daniel Cole / Reuters Офицер полиции на затопленном перекрестке в Пасифик-Палисейдс Фото: Ethan Swope / AP Затопленная грязью улица в Пасифик-Палисейдс Фото: Daniel Cole / Reuters Застрявшая в грязи машина Фото: Ethan Swope / AP Следующая фотография 1 / 7 Автомобиль пожарной службы на побережье в Малибу после оползня Фото: Daniel Cole / Reuters Затопленное шоссе Пасифик-Кост в Лос-Анджелесе Фото: Daniel Cole / Reuters Последствия оползня в Малибу Фото: Daniel Cole / Reuters Подтопленный ресторан в Малибу Фото: Daniel Cole / Reuters Офицер полиции на затопленном перекрестке в Пасифик-Палисейдс Фото: Ethan Swope / AP Затопленная грязью улица в Пасифик-Палисейдс Фото: Daniel Cole / Reuters Застрявшая в грязи машина Фото: Ethan Swope / AP

Особенно сильно пострадали районы Голливудских холмов, Пасифик-Палисейдс и Альтадена. На Тихоокеанском шоссе образовались завалы из камней и грязи. Один перекресток полностью засыпало обломками — слой достиг почти 1,2 м. Селевые потоки возникли из-за сухости земли после пожаров.

Под угрозой находятся многие районы, включая включая Малибу, долину Сан-Фернандо, центр Лос-Анджелеса и другие. Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие часы в регионе может выпасть до 3 см осадков в час, что только ухудшит ситуацию.

Накануне мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на своей странице в Х сообщила, что дожди продолжатся до пятницы, и призвала жителей быть готовыми к новым ливням, наводнениям и сильному ветру. Жителям советуют оставаться дома, не подходить к деревьям и избегать поездок по дорогам. Ранее власти объявили эвакуацию в некоторых районах.

В январе город сильно пострадал от природных пожаров. Ущерб может составлять от $95 млрд до $164 млрд. Уничтожено порядка 16,2 тыс. строений, погибло по меньшей мере 29 человек.