Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может достигать $164 млрд

Экономические потери округа Лос-Анджелес от лесных пожаров могут составлять от $95 млрд до $164 млрд. Такие оценки приводятся в докладе экономистов Чжиюня Ли и Уильяма Ю из Калифорнийского университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

Лесные пожары вспыхнули в пригородных районах Лос-Анджелеса 7 января и бушуют до сих пор. Уничтожено порядка 16,2 тыс. строений, погибло по меньшей мере 29 человек.

Застрахованные потери оцениваются лишь в $75 млрд от общей суммы ущерба.

Общая потеря заработной платы местных предприятий и работников в пострадавших районах составила, по подсчетам экономистов, $297 млн. А ВВП округа в нынешнем году в итоге снизится на $4,6 млрд, или 0,5%.

Верхняя граница оценки ущерба экономистами из Калифорнийского университета втрое превышает годовой бюджет округа Лос-Анджелес. Если эти цифры подтвердятся, то нынешние лесные пожары станут вторыми в списке природных катастроф в США по уровню нанесенного ущерба, уступив только урагану «Катрина» в 2005 году. Ущерб от него составил тогда $200 млрд.

Кирилл Сарханянц