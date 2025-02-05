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Коммерсантъ FM
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Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может достигать $164 млрд

Экономические потери округа Лос-Анджелес от лесных пожаров могут составлять от $95 млрд до $164 млрд. Такие оценки приводятся в докладе экономистов Чжиюня Ли и Уильяма Ю из Калифорнийского университета.

Фото: Daniel Cole / Reuters

Фото: Daniel Cole / Reuters

Лесные пожары вспыхнули в пригородных районах Лос-Анджелеса 7 января и бушуют до сих пор. Уничтожено порядка 16,2 тыс. строений, погибло по меньшей мере 29 человек.

Застрахованные потери оцениваются лишь в $75 млрд от общей суммы ущерба.

Общая потеря заработной платы местных предприятий и работников в пострадавших районах составила, по подсчетам экономистов, $297 млн. А ВВП округа в нынешнем году в итоге снизится на $4,6 млрд, или 0,5%.

Верхняя граница оценки ущерба экономистами из Калифорнийского университета втрое превышает годовой бюджет округа Лос-Анджелес. Если эти цифры подтвердятся, то нынешние лесные пожары станут вторыми в списке природных катастроф в США по уровню нанесенного ущерба, уступив только урагану «Катрина» в 2005 году. Ущерб от него составил тогда $200 млрд.

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров

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Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Фото: Noah Berger / AP

Сгоревшие виллы в Малибу

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Пляж в Лос-Анджелесе

Пляж в Лос-Анджелесе

Фото: Ethan Swope / AP

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сгоревший электромобиль Tesla

Сгоревший электромобиль Tesla

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Фото: David Ryder / Reuters

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Фото: Daniel Cole / Reuters

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Фото: David Ryder / Reuters

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Фото: Daniel Cole / Reuters

Сгоревшие виллы в Малибу

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Daniel Cole / Reuters

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Фото: Richard Vogel / AP

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Фото: John Locher / AP

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Фото: David Swanson / Reuters

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Автомобиль проезжает мимо домов и транспортных средств, уничтоженных пожаром

Фото: Noah Berger / AP

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Расплавленная огнем детская площадка в Альтадене

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Пляж в Лос-Анджелесе

Фото: Ethan Swope / AP

Разрушенный дом в Лос-Анджелесе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пожарные расчищают противопожарную полосу

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сгоревший электромобиль Tesla

Фото: Carlos Barria / Reuters

Подъемник рядом со сгоревшим домом

Фото: David Ryder / Reuters

Поисково-спасательная группа обыскивает сгоревший дом в Лос-Анджелесе

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревший столб на линиях электропередач в Альтадене

Фото: Daniel Cole / Reuters

Член поисково-спасательной группы помечает автомобиль

Фото: David Ryder / Reuters

Сгоревшее фруктовое дерево перед разрушенным домом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Поисково-спасательная группа осматривает собаку, которую нашли недалеко от сгоревшего дома

Фото: David Ryder / Reuters

Сотрудник поисково-спасательной службы на месте сгоревшего дома

Фото: Daniel Cole / Reuters

Сгоревшие виллы в Малибу

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Остатки фонтана на сгоревшей вилле в районе Пасифик-Палисейдс

Фото: Daniel Cole / Reuters

Поисково-спасательная группа на месте разрушенного дома в Лос-Анджелесе

Фото: Richard Vogel / AP

Район Пасифик-Палисейдс после пожара

Фото: John Locher / AP

Пожарная бригада тушит очаги пожара недалеко от Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе

Фото: David Swanson / Reuters

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