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Коммерсантъ FM
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Во дворах Подмосковья с 1 сентября запретят продавать алкоголь

Депутаты Мособлдумы приняли закон, ограничивающий продажу алкоголя в Подмосковье. Документ устанавливает запрет на размещение алкомаркетов во дворах многоэтажек, а также регулирует продажу спиртного в точках общественного питания в жилых домах. Изменения вступят в силу 1 сентября.

Как сообщила пресс-служба Мособлдумы, в Подмосковье каждый месяц открывается большое количество магазинов с алкогольной продукцией.

Согласно закону, алкомаркеты, вход и выход которых размещен со стороны двора, будут запрещены. Владельцы таких магазинов смогут продолжить продажу спиртного до окончания срока действия лицензии. При этом с 1 сентября минимальный уставный капитал для получения лицензии на продажу алкоголя увеличится с 500 тыс. до 1 млн руб.

По оценке областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, входы со стороны дворов в регионе имеют более 3,4 тыс. точек по продаже алкоголя. Также в Подмосковье выдано 148 лицензий на 1274 магазина сети алкомаркетов «Красное и белое» и 45 лицензий на 673 магазина сети «Бристоль».

В начале февраля глава СКР Александр Бастрыкин предложил продавать алкоголь только после 21 года. В Госдуме и Совфеде сочли эффективным такое решение. По словам председателя СКР, запрет на продажу алкоголя необходим «для предупреждения алкоголизации молодежи».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Алкоголю подбирают возрастной ценз».

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