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Бизнес на автомате

С 1 апреля в Удмуртии планируют внедрить налоговый спецрежим АУСН

Бизнесу в Удмуртии с 1 апреля может стать доступным выбор автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). В правительстве и Госсовете региона отмечают, что новая система отменяет необходимость предоставления в ФНС 10 форм обязательной отчетности и будет особо востребована начинающими предпринимателями. Представители бизнес-ассоциаций сомневаются, что новый спецрежим будет пользоваться спросом и что он действительно выгоден по соотношению финансовых затрат и документооборота. При этом эксперты согласны с тем, что выбор новой системы отчетности упростит ведение бизнеса на первоначальном этапе.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Бизнесменам и организациям Удмуртии может стать доступным выбор автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение республиканского госсовета, следует из распоряжения главы региона Александра Бречалова от 7 февраля. Документ опубликован на сайте регионального кабмина. Из него следует, что спецрежим планируется ввести на период с 1 апреля 2025 года по 31 декабря 2027 года.

По данным ФНС РФ, спецрежим могут применять организации и ИП с численностью сотрудников не более пяти человек, годовым доходом фирмы до 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн руб. При этом расчетные счета субъектов АУСН можно открывать только в уполномоченных кредитных компаниях, а зарплата должна выплачиваться строго в безналичной форме. Кроме того, организации и ИП, выбравшие автоматическую систему, не смогут применять иные налоговые спецрежимы. По АУСН ставка на «доходы» составляет 8% и 20% — на «доходы минус расходы».

Напомним, АУСН — экспериментальный режим налогообложения, который ввели в ряде субъектов РФ в июле 2022 года. Пилотными регионами тогда стали Москва, Татарстан, Московская и Калужская области. Впервые об успешности эксперимента и возможности его распространения на другие регионы заговорили еще в начале 2023 года. С 1 января 2025 года право вводить АУСН предоставили всем субъектам страны.

В минэкономики региона «Ъ-Удмуртия» сообщили, что главным преимуществом АУСН является значительное сокращение налоговой отчетности. Владельцу бизнеса, выбравшему спецрежим, не нужно предоставлять декларации по УСН, расчет 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физических лиц, а также расчет по страховым взносам. Кроме того, плательщикам АУСН не нужно вести книги учета доходов и расходов.

«Отменяется предоставление порядка 10 форм обязательной отчетности. Учет доходов и расходов осуществляется в автоматизированном режиме в личном кабинете. Есть и преимущества финансового характера — АУСН освобождает от уплаты страховых взносов за сотрудников и индивидуального предпринимателя. Считаем, что данная система будет наиболее востребована среди начинающих предпринимателей»,— сказала министр экономики Удмуртии Анна Слугина.

Зампред Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов также отмечает простоту администрирования бизнеса по АУСН. По его словам, новый налоговый спецрежим удобен предпринимателям, которым сложно рассчитать и подтвердить расходы, а также тем, кто стремится к максимальной прозрачности налогообложения.

Спикер затрудняется прогнозировать число возможных пользователей АУСН, но полагает, что она заинтересует небольшой процент предпринимателей из числа субъектов малого и микробизнеса, а также начинающих бизнесменов.

«Вероятно, первоначально это будут десятки, максимум сотни организаций и ИП, которые увидят преимущества системы. Даже стандартная УСН для многих предпринимателей остается тяжелым бременем. Сложность связана с необходимостью отслеживания доходов и расходов, правильным заполнением деклараций и соблюдением сроков. Это требует либо специальных знаний, либо привлечения бухгалтера, что увеличивает финансовые затраты. Преимуществ достаточно много, поэтому Госсовет будет рекомендовать к принятию данный законопроект»,– заключил господин Мухамедзянов.

Аналогичного мнения придерживается и председатель УРО «Опора России» Николай Мамаев. Среди минусов режима эксперт отметил не только больший процент налогообложения, но и невозможность совмещения АУСН с иными режимами.

«Скорее всего, все равно понадобится помощь бухгалтера, поскольку нужно будет вести кадровый учет. Помимо этого, субъекты бизнеса обязаны вести бухучет и сдавать бухгалтерскую отчетность, а у субъектов бизнеса, использующих АУСН, в этом вопросе послаблений, согласно действующего законодательства, никаких нет. Отсюда следует, что еще рано говорить о том, что АУСН облегчает работу и позволяет компенсировать затраты субъекта бизнеса на ведение бухгалтерской и налоговой отчетности. Тем более финансовая нагрузка в части отчетности для ИП и организаций по УСН не является очень серьезной по сравнению с ОСН»,– отметил господин Мамаев.

При этом, по его словам, расширение перечня налоговых спецрежимов — это качественная мера поддержки бизнеса, поскольку позволяет подобрать оптимальный вариант налогообложения.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам удмуртского отделения «Деловой России» Зульфия Фазульянова также отметила возможный интерес к АУСН у начинающих бизнесменов. При этом эксперт сомневается, что новая система будет пользоваться популярностью даже среди них.

«Очевидным является интерес среди новых предпринимателей, но и здесь многое зависит от конкретного бизнеса. Пока сам налогоплательщик не подсчитает выгоду, сложно говорить о преимуществах системы», — сказала госпожа Фазульянова.

По информации эксперта, при вводе АУСН в других регионах большого ажиотажа среди предпринимателей она не вызвала.

Дмитрий Горбунов

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