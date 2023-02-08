Спецрежимы широкого профиля

Белый дом может масштабировать эксперименты по переходу бизнеса на специальные налоговые режимы. Речь идет о расширении покрытия автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) малого бизнеса — пока этот режим доступен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, но Белый дом готов рассматривать заявки и других субъектов РФ. Кроме того, действующий в общепите переходный налоговый режим с нулевым НДС и пониженными страховыми взносами также может быть распространен на другие отрасли. Условием расширения спецрежимов в правительстве называют положительные эффекты: обеление бизнеса и рост числа новых предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство готово расширять специальные налоговые режимы и снижать административное давление на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) для стимулирования активности в секторе. Так, на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова по вопросам развития МСП стало известно, что после полугодового эксперимента по применению автоматизированной упрощенной системы налогообложения в четырех регионах — Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях — правительство готово рассмотреть заявки других регионов о запуске там АУСН.

Напомним, что АУСН снимает с предпринимателей бремя подачи отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды: ФНС сама начисляет налоги на основе данных контрольно-кассовой техники и операций по счетам в уполномоченных банках. Снижение административной нагрузки сопровождается небольшим ростом налоговой ставки по сравнению с обычной «упрощенкой». По схеме «Доходы» она составляет 8% вместо 6%, по схеме «Доходы минус расходы» — 20% вместо 18%. Доступна АУСН индивидуальным предпринимателям (ИП) и микропредприятиям со штатом до пяти сотрудников и годовым доходом до 60 млн руб.

Экспериментальный режим применения АУСН будет продолжаться до 2027 года. «В дальнейшем по итогам эксперимента будет приниматься решение о его возможном продлении и распространении специального налогового режима на другие регионы. Мы рекомендуем ознакомиться с опытом, который накоплен в четырех регионах. Если он окажется перспективным, мы можем включиться в проработку предложений по дальнейшему распространению АвтоУСН»,— сообщил вчера замруководителя ФНС Дмитрий Сатин.

В свою очередь Андрей Белоусов напомнил, что спецрежим может быть оправдан только в случае, если будет давать эффект в части «обеления» и роста числа вновь образуемых субъектов МСП.

Между тем регионы-участники уже предлагают скорректировать режим, в том числе увеличив порог по численности сотрудников предприятия с пяти до десяти человек.

Второй претендент на расширение — переходный режим для сферы общепита — еще более привлекателен для МСП, поскольку помогает сократить издержки и плавно перейти с упрощенного на обычный режим налогообложения. Так, с 2022 года компании отрасли с выручкой до 2 млрд руб. освобождены от уплаты НДС и платят пониженные страховые взносы. Выбор общепита для пилота в ФНС объяснили тем, что он относится к «человекоемкой» отрасли, где есть необходимость «обеления». В результате эксперимента выручка компаний на спецрежиме выросла в 2022 году в четыре раза в сравнении с 2021-м, выплаты работникам — в 1,5 раза, их численность — в 1,3 раза, среднемесячная зарплата — в 1,2 раза. В результате сумма исчисленных страховых взносов выросла в 1,4 раза, сумма НДФЛ — в 1,5 раза.

Сейчас, как пояснил Дмитрий Сатин, ФНС совместно с Минфином и Минэкономики прорабатывает возможность распространения режима на другие отрасли.

Глава «Опоры России» Александр Калинин предложил обратить внимание на клининговые компании и охранные предприятия.

«Там, где больше всего теневой занятости и злоупотреблений с нарушениями трудового законодательства»,— пояснил он.

От регионов же на совещании потребовали активно стимулировать взаимодействие крупного и малого бизнеса. «В любом регионе есть крупные, системообразующие компании. Ничего не мешает вести работу с этими компаниями, чтобы они заключили соглашения, аналогичные тем, которые уже были заключены»,— отметил Андрей Белоусов. Так, средства крупных компаний формируют спрос для продукции МСП и в конечном счете остаются в субъектах РФ. Это в свою очередь формирует дополнительную налоговую базу. «Более того, к договорам можно подключать все меры поддержки и с федерального уровня, и с уровня субъектов. Поддерживать финансово, поддерживать их инвестиционные программы, закупки оборудования, увеличение персонала»,— констатировал чиновник.

Диана Галиева