На территории Удмуртии могут ввести автоматизированную УСН

На территории Удмуртии может начать действовать автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Соответствующий законопроект внесут в Госсовет республики, следует из распоряжения главы республики от 7 февраля. Его «Ъ-Удмуртия» обнаружил на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из копии документа следует, что специальный налоговый режим в республике планируется ввести на период с 1 апреля 2025 года по 31 декабря 2027 года. Условия применения АУСН определяются в соответствии с федеральным законодательством.

АУСН — экспериментальный режим налогообложения, который начал действовать с июля 2022 года. Тогда его ввели в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. С 1 января 2025 года право вводить АУСН предоставили всем регионам страны.

По данным ФНС РФ, специальный налоговый режим могут применять организации и ИП с численностью работников до пяти человек, годовым доходом до 60 млн руб., остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн руб. При этом расчетные счета субъектов АУСН открыты только в уполномоченных кредитных организация, а зарплата выплачивается только в безналичной форме. Кроме того, организации и ИП не должны применять иные специальные налоговые режимы. По АУСН ставка на «доходы» составляет 8%, на «доходы минус расходы» — 20%.

Субъектам АУСН не нужно предоставлять декларации по УСН, расчет 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физических лиц, а также расчет по страховым взносам. Кроме того, плательщикам АУСН не нужно вести книги учета доходов и расходов.