В Воронежской области удвоили выплаты за привлечение на военную службу

В Воронежской области увеличены выплаты за привлечение на службу. Правительство региона в официальном Telegram-канале сообщило, что теперь гражданам, которые помогают «будущим защитникам Родины» заключить контракт, будут платить по 150 тыс. руб. Ранее выплата составляла 75 тыс. руб.

Как подчеркнули в облправительстве, сейчас растет число желающих поступить на службу по контракту, поэтому «роль общественных помощников» становится все важнее. По словам властей, их работа требует внимания к кандидатам, знания актуальных критериев отбора и мер поддержки.

С начала года власти нескольких регионов России подняли размер единовременных выплат за заключение контракта на военную службу. Например, в январе в Самарской области добровольцам выплачивали по 4 млн руб. В Тамбовской области размер выплаты увеличили до 1 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж