В Тамбовской области выплату за контракт с Минобороны подняли до 600 тыс. рублей

Тамбовская областная дума увеличила размер единовременной выплаты за заключение контракта на военную службу с 400 тыс. до 600 тыс. руб. Врио губернатора Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что решение было принято по его предложению. С учетом федеральных выплат добровольцы, заключившие контракты с 1 января, будут получать по 1 млн руб. В последний раз Тамбовская областная дума меняла размер единовременной выплаты контрактникам в августе прошлого года. Тогда она была увеличена со 100 тыс. до 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В начале года размер единовременных выплат за заключение контракта был увеличен в Самарской области. Добровольцы, которые уйдут на военную службу до 1 февраля, с учетом федеральных выплат будут получать по 4 млн руб. С октября по декабрь прошлого года самую большую сумму за заключение контракта в размере 3 млн руб. платили в Белгородской области.

Сергей Толмачев, Воронеж