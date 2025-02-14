Трамп и Моди договорились заключить торговую сделку и решить вопрос с пошлинами

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры по торговой сделке и урегулировать разногласия по пошлинам. Об этом глава МИД Индии Викрам Мисри заявил по итогам переговоров двух лидеров в Белом доме. По его словам, соглашение между Вашингтоном и Нью-Дели может быть заключено в течение семи месяцев.

«...У нас есть подвижки в этом вопросе, а именно в части договоренностей обсудить или начать обсуждения двустороннего торгового соглашения, и это действительно может стать хорошей возможностью для того, чтобы продвинуться вперед и завершить то, что было начато первой администрацией Трампа (Дональд Трамп.— "Ъ")»,— сказал Викрам Мисри журналистам.

«Как вы, очевидно, помните, в то время (в период первого президентского срока Дональда Трампа.— "Ъ") обсуждалась торговая сделка. По ряду причин она тогда не состоялась. Мы рассматриваем происходящее как возможность продвинуться в этом деле вперед и прийти к взаимовыгодному пониманию по конкретным вопросам»,— добавил глава МИД Индии.

По словам индийского дипломата, лидеры двух стран договорились согласовать первоначальные условия торговой сделки к осени 2025 года. Ожидается, что в соглашении будут затронуты вопросы расширения доступа на рынки, снижения тарифных и нетарифных барьеров и углубления интеграции в организации цепочек поставок между двумя странами.

В 2018 году администрация Дональда Трампа увеличила пошлины на импорт индийской стали и алюминия. В ответ Дели повысил тарифы на 29 американских товаров, в том числе на продовольствие и продукцию металлургии. Вчера, 13 февраля, господин Трамп поручил проработать вопрос о зеркальных пошлинах против всех торговых партнеров США. Агентство Reuters сообщало, что в Нью-Дели рассматривают возможность снижения пошлин на американские товары.

О вызовах для Дели после смены власти в США — в интервью «Ъ» с экс-секретарем Совета национальной безопасности Индии Арвиндом Гуптой.

Анастасия Домбицкая