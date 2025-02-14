Экс-премьера Франции освободили из-под стражи без предъявления обвинений

Бывшего премьер-министра Франции Жана Кастекса, задержанного накануне по делу о растрате госсредств, освободили из-под стражи, пишет BFM TV. В заявлении для агентств AFP он уточнил, что прибыл в жандармерию Монпелье для дачи показаний в рамках предварительного расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер Франции Жан Кастекс (в центре)

Фото: Benoit Tessier / Reuters Бывший премьер Франции Жан Кастекс (в центре)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Я приходил, чтобы дать объяснения по делу, связанному с экономической поддержкой одной из компаний в 2017–2018 годах, в котором у меня не было никакого личного интереса»,— сказал экс премьер-министр. Он подчеркнул, что ответил на все вопросы сотрудников жандармерии, и заверил, что «спокойно остается в распоряжении судебных властей».

Расследование связано с финансовыми решениям в 2017 году, принятыми, когда господин Кастекс возглавлял сообщество коммун Конфлан-Каниго. Дело было возбуждено в прошлом году по инициативе организации Anticor, занимающейся борьбой с коррупцией. 59-летний Жан Кастекс возглавлял правительство Франции с 2020 по 2022 год. С ноября 2022 года он занимает пост президента и генерального директора Транспортной сети Парижа.

Алексей Тарханов