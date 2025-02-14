Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-премьера Франции освободили из-под стражи без предъявления обвинений

Бывшего премьер-министра Франции Жана Кастекса, задержанного накануне по делу о растрате госсредств, освободили из-под стражи, пишет BFM TV. В заявлении для агентств AFP он уточнил, что прибыл в жандармерию Монпелье для дачи показаний в рамках предварительного расследования.

Бывший премьер Франции Жан Кастекс (в центре)

Бывший премьер Франции Жан Кастекс (в центре)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бывший премьер Франции Жан Кастекс (в центре)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Я приходил, чтобы дать объяснения по делу, связанному с экономической поддержкой одной из компаний в 2017–2018 годах, в котором у меня не было никакого личного интереса»,— сказал экс премьер-министр. Он подчеркнул, что ответил на все вопросы сотрудников жандармерии, и заверил, что «спокойно остается в распоряжении судебных властей».

Расследование связано с финансовыми решениям в 2017 году, принятыми, когда господин Кастекс возглавлял сообщество коммун Конфлан-Каниго. Дело было возбуждено в прошлом году по инициативе организации Anticor, занимающейся борьбой с коррупцией. 59-летний Жан Кастекс возглавлял правительство Франции с 2020 по 2022 год. С ноября 2022 года он занимает пост президента и генерального директора Транспортной сети Парижа.

Алексей Тарханов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...