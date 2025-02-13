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Коммерсантъ FM
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Бывшего премьера Франции задержали по делу о растрате госсредств

Как сообщает Midi Libre, бывший премьер-министр Франции, бывший мэр города Прад и нынешний руководитель Транспортной сети Парижа Жан Кастекс задержан сотрудниками жандармерии Монпелье в рамках расследования, инициированного прокуратурой Перпиньяна. Расследование касается финансовых решений, принятых в 2017 году, когда Жан Кастекс возглавлял сообщество коммун Конфлан-Каниго.

Жан Кастекс

Жан Кастекс

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Жан Кастекс

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Уголовное дело было возбуждено в 2024 году по заявлению организации Anticor, занимающейся борьбой с коррупцией. Правоохранители проверяют законность финансовой помощи, выделенной сообществом коммун компании сотовой связи Selecom в 2017–2018 годах. Компания тогда переживала серьезные трудности и находилась под процедурой защиты от кредиторов, введенной в 2016 году Торговым судом Перпиньяна. Несмотря на отрицательное заключение префектуры, сообщество коммун все же утвердило финансовую поддержку, сумма которой оценивается в десятки тысяч евро. Следователи выясняют, насколько эти решения соответствовали полномочиям муниципальных властей.

В рамках расследования были задержаны еще три человека: преемник господина Кастекса, ныне занимающий пост президента сообщества коммун, Жан-Луи Жалла, а также генеральный директор и вице-президент по финансовым вопросам. Следствие может затянуться на несколько месяцев. В настоящее время фигуранты дела находятся под стражей, которая может длиться до 48 часов. По итогам допросов прокуратура Перпиньяна примет решение о возможном предъявлении обвинений.

Сообщая о задержании известного политика, прокуратура подчеркивает, что не подозревает господина Кастекса в преступных намерениях и уверена в том, что он действовал не ради личного обогащения.

59-летний Жан Кастекс возглавлял правительство Франции с 2020 по 2022 год. С ноября 2022 года он занимает пост президента и генерального директора Транспортной сети Парижа. В 2024 году его контракт был продлен, а 29 января 2025 года он был удостоен одной из высших наград Франции — звания Великого офицера ордена Почетного легиона.

Алексей Тарханов, Париж

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