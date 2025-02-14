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Коммерсантъ FM
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СКР раскрыл детали убийства ВСУ мирных жителей в курском Николаево-Дарьино

Следственный комитет России обнародовал показания очевидицы массового убийства мирных жителей в селе Николаево-Дарьино Курской области. Потерпевшая рассказала о семи убитых, среди которых был семилетний ребенок. Одним из убитых был ее брат. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Описанные события происходили с августа по декабрь прошлого года. Как рассказала женщина, ее брат погиб во время целенаправленной атаки дрона. Семилетний мальчик укрывался в подвале, куда украинские военнослужащие запустили БПЛА. Еще несколько жителей заживо сгорели в своем доме. Другие были убиты из огнестрельного оружия.

12 февраля Минобороны России сообщило, что жители Николаево-Дарьино более шести месяцев находились в заложниках у украинских военнослужащих. В селе оставались жители, которые не успели эвакуироваться в августе прошлого года. По информации российского ведомства, ВСУ убили в селе почти всех мужчин.

Боестолкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года, в регионе действует режим КТО. Армия России освободила село Николаево-Дарьино 27 января. Его жителей расположили в пункте временного размещения. В том же месяце Минобороны сообщило, что российские войска освободили 801 кв. км территории региона, 63,2% от первоначально захваченной ВСУ.

В феврале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил разработать алгоритмы реабилитации за пределами региона жителей тех населенных пунктов, которые находились под оккупацией ВСУ.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».

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