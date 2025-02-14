Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:50

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело из-за планов построить мусорный полигон

Следственный отдел по Стерлитамаку управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в связи с планами разместить в городе полигон ТКО с комплексом по переработке отходов в RDF-топливо (топливные брикеты). Решение принято по результатам процессуальной проверки, проведенной по обращению граждан.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В рамках уголовного дела будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего»,— написал дежурный Следственного управления по Башкирии Ильнур Гильмияров на странице СКР во «ВКонтакте».

В пресс-службе управления СКР по Башкирии сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщал «Ъ-Уфа», заказчиком проекта полигона ТКО в Стерлитамаке является ООО «Мохит-СТР». Необходимость строительства обосновывалась большим расстоянием до действующего комплекса в Ишимбае и скорым окончанием срока его эксплуатации.

Однако большинство участников общественных слушаний по проекту, состоявшихся 17 января в Стерлитамаке, выступили против строительства. По мнению противников полигона, его эксплуатация увеличит выбросы в атмосферу на 6 тыс. тонн в год. Также участники слушаний настаивали на недопустимости размещения подобных объектов в городской черте. В 2020 году территорию, планируемую под размещение полигона, исключили из границ городского округа, при этом она окружена границами города со всех сторон.

Проект полигона и протокол обсуждений направлены в Росприроднадзор для государственной экспертизы. Как сообщил «Ъ-Уфа» экоактивист Вадим Искандаров, жители Стерлитамака собрали около 27 тыс. подписей (около 10% от общего количества горожан) к обращению, которое будет направлено в администрацию президента РФ, вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, главе Башкирии Радию Хабирову и другим должностным лицам.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...