В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело из-за планов построить мусорный полигон

Следственный отдел по Стерлитамаку управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в связи с планами разместить в городе полигон ТКО с комплексом по переработке отходов в RDF-топливо (топливные брикеты). Решение принято по результатам процессуальной проверки, проведенной по обращению граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В рамках уголовного дела будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего»,— написал дежурный Следственного управления по Башкирии Ильнур Гильмияров на странице СКР во «ВКонтакте».

В пресс-службе управления СКР по Башкирии сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщал «Ъ-Уфа», заказчиком проекта полигона ТКО в Стерлитамаке является ООО «Мохит-СТР». Необходимость строительства обосновывалась большим расстоянием до действующего комплекса в Ишимбае и скорым окончанием срока его эксплуатации.

Однако большинство участников общественных слушаний по проекту, состоявшихся 17 января в Стерлитамаке, выступили против строительства. По мнению противников полигона, его эксплуатация увеличит выбросы в атмосферу на 6 тыс. тонн в год. Также участники слушаний настаивали на недопустимости размещения подобных объектов в городской черте. В 2020 году территорию, планируемую под размещение полигона, исключили из границ городского округа, при этом она окружена границами города со всех сторон.

Проект полигона и протокол обсуждений направлены в Росприроднадзор для государственной экспертизы. Как сообщил «Ъ-Уфа» экоактивист Вадим Искандаров, жители Стерлитамака собрали около 27 тыс. подписей (около 10% от общего количества горожан) к обращению, которое будет направлено в администрацию президента РФ, вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, главе Башкирии Радию Хабирову и другим должностным лицам.

Идэль Гумеров