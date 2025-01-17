Дослушались

Большинство участников публичных слушаний о строительстве мусорного полигона в Стерлитамаке выступили против проекта. Авторы и заказчики настаивали на безопасности объекта и доказывали, что новый полигон позволит не повышать тарифы за обращение с ТКО. Эко-активисты и горожане высказались против: по их данным, реализация проекта приведет к увеличению выбросов в и так загрязненный стерлитамакский воздух на дополнительные 6 тыс. тонн в год. Прием замечаний к проектам продолжится до 5 февраля, после чего документация будет передана на госэкспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

16 января в Городском дворце культуры Стерлитамака, более известном как ДК «Сода», проходили публичные слушания по поводу строительства второй очереди полигона ТКО с участком компостирования и производством RDF-топлива (альтернативный вид топлива, который получают из бытовых и промышленных отходов, используется преимущественно на цементных заводах в печах). Большинство докладчиков выступили против проекта, несмотря на заверения его авторов и заказчиков о соблюдении всех норм в сфере охраны окружающей среды и экономической целесообразности.

Заказчиком выступает ООО «Мохит-СТР», занимающееся сортировкой и переработкой отходов в Стерлитамаке. Новый полигон планируется построить на севере города на месте аналогичного, ранее закрытого объекта ООО «Табигат». В 2023 году глава Башкирии Радий Хабиров распорядился передать участок в аренду «Мохит-СТР» без торгов под строительство полигона и производства RDF-топлива. Проект получил статус приоритетного.

На участке площадью около 11 га ООО «Мохит-СТР» планирует размещать непригодный для переработки мусор, а также промышленные и строительные отходы IV и V классов опасности. Следующим этапом реализации проекта должен стать запуск производства топливных брикетов мощностью 80 тыс. тонн в год.

Из проектной документации также следует, что ежегодные выбросы в атмосферу нового комплекса составят 6,1 тыс. тонн, а основным загрязнителем будет метан. Полигон будет эксплуатироваться 14 лет, затем участок будет рекультивирован.

ООО «Мохит-СТР» зарегистрировано в 2015 году в Стерлитамаке, основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Совладельцами компании с уставным капиталом 115,8 тыс. руб. являются Эльвира Миндиярова (владеет 60% уставного капитала) и Андрей Егоров (владеет 40% уставного капитала). До 2020 года совладельцем компании был Айрат Максадов, один из учредителей ООО «Региональный оператор "Эко-сити"». В 2023 году выручка «Мохит-СТР», по данным Rusprofile, составила 128 млн руб., чистая прибыль — 17 млн руб.

Публичные слушания открыл первый заместитель главы городской администрации Артур Гафаров. По его словам, к 16 января письменных замечаний к проекту полигона от граждан не поступало.

Первой выступала главный инженер проекта полигона Елена Петрова, представитель ООО «СК "Гидрокор"» (компания провела оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и разработала проект полигона). По ее словам, в пределах 250 м от санитарно-защитной зоны будущего предприятия концентрация загрязняющих веществ и шумовые показатели не будут превышать предельных значений. Также госпожа Петрова отметила, что в границах участка не обнаружены грунтовые, подземные воды и полезные ископаемые.

Заместитель директора «Мохит-СТР» Айрат Фархшатов заверил собравшихся, что все решения в рамках проекта «принимаются в соответствии с очень большим перечнем требований». По его словам, размещение ТКО на полигоне позволит избежать несанкционированных свалок, уменьшить расстояние для перевозки мусора (сейчас отходы вывозят на полигон в Ишимбайском районе) и тем самым снизить транспортные расходы, составляющие 70% затрат регоператора. Это в свою очередь позволит не повышать тарифы по обращению с ТКО.

Основной причиной для строительства докладчик назвал скорое окончание срока эксплуатации ишимбайского полигона. «Куда мы будем направлять отходы через три года?»— задался вопросом господин Фархшатов. По его словам, возможность разместить предприятие на выделенном участке подтвердили суды.

Первым из противников полигона выступил лидер движения «Стерлитамак, дыши!» Вадим Искандаров, отметивший, что в проекте нет альтернативных площадок для размещения объекта. Также, добавил он, в проекте не были учтены многочисленные жалобы жителей Стерлитамака на качество воздуха и показатели, свидетельствующие о высоком индексе загрязнения.

Член Всероссийского общества охраны природы, участник «Стерлитамак, дыши!» Дмитрий Петров выразил сомнения в достоверности результатов ОВОС, так как в проектной документации промышленные отходы не классифицированы. В ответ представитель «Гидрокора» возразил, что все данные в материалах есть.

Господин Петров также отметил, что федеральное законодательство не допускает размещать полигоны ТКО в границах населенных пунктов, а аргумент о том, что вывоз отходов на новый полигон позволит не повышать тарифы, назвал несостоятельным.

«Ишимбай возит прямо рядом, Стерлитамак возит в Ишимбай. Стоимость — 110 рублей и там, и там»,— сказал он.

По словам юриста Евгения Сорокотяги, позиция городских властей о том, что участок под полигон располагается за пределами города, «впрямую торпедирует позицию президента Российской Федерации» о недопустимости нахождения свалок в городской черте. Согласно генплана Стерлитамака, утвержденного в 2020 году, участок полигона находится за границами городского округа, однако окружен городом со всех сторон. По данным Росреестра, территории относится к городу.

Участница движения «Стерлитамак, дыши!» Людмила Ибрагимова посетовала на отсутствие в Башкирии современного мусороперерабатывающего завода. Кроме того, она заявила о планах активистов записать видеообращение к Владимиру Путину и собрать подписи против строительства полигона.

Всего для участия в слушаниях зарегистрировались 424 человека, рассказали «Ъ-Уфа» в администрации Стерлитамака. Замечания и предложения к проекту будут приниматься до 5 февраля, после чего материалы обсуждений вместе с проектной документацией будут переданы в Росприроднадзор.

Идэль Гумеров