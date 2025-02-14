Трамп планирует обсудить с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином сокращение их ядерных арсеналов. Господин Трамп назвал денуклеаризацию целью своего второго президентского срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Он утверждает, что уже договорился с господином Путиным о сокращении Россией ядерного арсенала во время своего первого срока. По словам Дональда Трампа, согласование этого вопроса с Китаем «зашло в тупик» из-за пандемии коронавируса. Президент США пообещал «по-новому взглянуть на этот вопрос»: он хочет провести переговоры с господами Путиным и Си, а затем, возможно, организовать трехстороннюю встречу.

Господин Трамп не назвал конкретные сроки переговоров, но сказал, что надеется начать их «в не слишком отдаленном будущем». «У нас уже так много (ядерного оружия.— "Ъ"), мы можем уничтожить мир 50, а то и 100 раз. Китай пытается догнать нас (по количеству ядерного оружия.— "Ъ"), они существенно отстают, но через пять или шесть лет они сравняются с нами»,— сказал он журналистам в Белом доме (цитата по Reuters).

Предыдущая администрация США допускала, что Россия в 2024 году могла превысить количественные потолки двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Власти РФ приостановили выполнение ДСНВ на фоне конфликта с США вокруг Украины, но обещали соблюдать его потолки, если их будут придерживаться американцы. В МИД РФ заверяли, что процесс перевооружения российских стратегических ядерных сил четко вписывается в лимиты по ДСНВ.

Подробности — в материале «Ъ» «Разговор на повышенных потолках».