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Владимир Путин поручил применить российские технологии для ликвидации ЧС в Анапе

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Российской академии наук провести анализ и отбор отечественных решений и технологий, которые могут быть использованы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Правительству и Российской академии наук поручено до 15 марта оценить возможность применения и обеспечить использование российской техники, технологий, результатов научных исследований и экспериментальных разработок для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после разлива мазута в Керченском проливе.

Кроме того, Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. Он поручил до 1 июня 2025 года проверить состояние танкерного флота после ЧС в Анапе.

Алина Зорина

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